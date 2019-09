Compañía biotecnológica clona por primera vez a un gato doméstico en China

Una empresa de Pekín anunció que logró clonar un gato por primera vez en China, un avance científico que podría llevar a clonar otros animales, como los pandas. Ajo es el primer gato clonado por Sinogene, una empresa que desde 2017 ha clonado unos 40 perros.

"Se parece en más de un 90%", aseguró el propietario de Ajo, un chino de 23 años, que espera que el gato, nacido en julio de una gata portadora, tendrá la misma personalidad que el original.

Los propietarios de animales de compañía, con frecuencia traumatizados por la muerte de su mascota, están dispuestos a pagar los 250.000 yuanes (35.000 dólares) que cuesta clonar un gato o los 380.000 (53.000 dólares) por un perro. El presidente director general de Sinogene, Mi Jidong, aseguró a la AFP que a pesar del elevado costo de la clonación, todos sus clientes no eran ricos.

Ajo, el primer gato clonado en China (02.09.2019).

En las últimas décadas los chinos se han aficionado a los animales de compañía, que estaban prohibidos durante la época de Mao.

Según un informe del organismo profesional Pet Fair Asia y de la web Goumin.com, los gastos relacionados con animales domésticos representaron el año pasado 171.000 millones de yuanes (23.700 millones de dólares).

La clonación de un gato podría permitir avanzar en el camino hacia la clonación de un panda, un logro que China lleva veinte años intentando. Chen Dayuan, un experto de la Academia China de Ciencias, aseguró el mes pasado que su organismo estaba estudiando clonar un panda utilizando una gata como madre portadora.

Clonación, legalizada en varios Estados

La clonación de animales está prohibida en muchos países, pero, entre otros Estados, ya fue legalizada en Corea del Sur o Estados Unidos, donde la cantante Barbra Streisand anunció el año pasado que había hecho clonar a su perro.

La oveja Dolly se convirtió en 1996 en la primera clonación de un mamífero efectuada con éxito, tras haber sido concebida en Reino Unido a partir de una célula madre.

