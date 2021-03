Comisión Europea lleva a Polonia ante la Justicia por presionar a jueces

La Comisión Europea (CE) ha decidido denunciar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no respetar la independencia judicial, según anunció el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

La decisión se refiere a la ley judicial de diciembre de 2019, que entró en vigor en febrero de 2020 y a su aplicación que, según Bruselas, viola la legislación comunitaria.

La presión y los ataques a la independencia de los jueces no ha cesado pese a los llamados de la Comisión y decisiones anteriores de la corte europea, según el Ejecutivo comunitario, que ha pedido también la adopción de medidas cautelares para el cese de las acciones que le preocupan, hasta que se dicte sentencia.

La Comisión considera que la ley polaca sobre el poder judicial socava la independencia de los jueces polacos y es incompatible con la primacía del derecho de la UE. Además, según Bruselas, prohíbe a los tribunales polacos aplicar directamente determinadas disposiciones de la legislación de la UE que protegen la independencia judicial y remite al Tribunal de Justicia las decisiones preliminares sobre esas cuestiones.

Para Bruselas, permitir que la sala disciplinaria del Tribunal Supremo polaco tome decisiones que repercutan directamente en los jueces y en la forma en que ejercen su función, viola la normativa europea.

Gobierno polaco rechaza denuncia

La respuesta de Polonia no se hizo esperar, las autoridades de ese país señalaron que "las regulaciones polacas no se desvían de los estándares de la UE". En un mensaje publicado en las redes sociales, el portavoz del Gobierno, Piotr Müller, señaló que "la solicitud de la CE al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) no tiene justificación legal y fáctica. La regulación del área relacionada con la administración de justicia pertenece al dominio nacional exclusivo.

En Polonia, más de 40 jueces han sido sancionados o suspendidos por ejecutar sentencias del TJUE o criticar la reforma judicial del Gobierno.

Desde que, en 2018, el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, que también ejerce de Fiscal General del Estado, designara a Piotr Schab como presidente de la Sala Disciplinaria del TS, se han acumulado los procesos disciplinarios contra jueces polacos, lo que ha provocado acusaciones contra el Ejecutivo polaco de intentar controlar el Poder Judicial.

