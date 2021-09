Comisaria de Salud de la UE: "Está claro que tenemos que vacunar, vacunar y vacunar"

La comisaria de Sanidad de la UE participó en una conferencia de los países del G20 en Roma el domingo y el lunes (5 y 6 de septiembre de 2021), donde dialogaron sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus. Durante un descanso de la reunión, hablamos con Stella Kyriakides a través de Skype.

Deutsche Welle: Los países del G20 han prometido llevar más vacunas y con más rapidez a los países más pobres. La estrategia de lograr esto a través del programa de vacunación de la ONU, COVAX, no ha funcionado con mucha rapidez hasta ahora. ¿Qué le hace pensar que podría funcionar ahora?

Stella Kyriakides: Creo que la reunión del G20 es extremadamente importante, porque demuestra que todos debemos trabajar juntos, con solidaridad, para superar esta pandemia. Hemos apoyado a COVAX desde el principio. Como UE, hemos trabajado en la dimensión global, porque sabemos que no podemos poner fin a esta pandemia si no trabajamos todos juntos a nivel mundial.

Superamos una serie de desafíos. Y todos intensificaremos nuestros esfuerzos para asegurarnos de tener suficientes vacunas y llegar a tantos países como sea posible en todo el mundo y lo antes posible. Hasta ahora, la UE ha enviado dosis a más de 130 países. Estamos comprometidos a enviar 200 millones de dosis adicionales hasta fines de este año. Pero está claro que todos tenemos que hacer más.

Pero, ¿cuál es el verdadero problema? La producción ya está en marcha. Tenemos muchas vacunas en Europa. ¿Hay algún problema con la distribución?

Nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes. Y, como es bien sabido, hubo desafíos desde el principio en la fabricación, producción y entregas. La UE nunca se centró primero en la UE. Hemos compartido casi tantas vacunas con el resto del mundo como las que se han utilizado en la UE. Los países del G20 examinarán ahora cómo podemos avanzar para llegar a todos los países del mundo lo más rápido posible. Está muy claro que no podemos poner fin a esta pandemia si no respondemos a ella de manera coordinada a nivel mundial. ¡Todos tienen que hacer más!

Pongamos África como ejemplo. Muchos expertos dicen que sería mucho mejor y más fácil si produjéramos las vacunas donde están los destinatarios. ¿Sería esa una solución para producir más en África?

Por supuesto. En los últimos meses hemos estado trabajando para incrementar y expandir las capacidades de producción en África. Trabajamos muy de cerca con la Autoridad Africana de Control de Enfermedades (CDC África) para fabricar vacunas allí. Y así podríamos llegar a todas las partes del continente mucho más rápido. La UE participó en estos esfuerzos desde el principio.

Gobernantes de todo el mundo han propuesto en Roma acelerar la vacunación mundial

En Roma, el G20 estableció el objetivo de vacunar al 40 por ciento de la población mundial antes de fin de año. ¿Cree que es realmente factible?

Creo que tenemos que trabajar para lograrlo. Creo que eso es por lo que tenemos que luchar. Creo que los países del G20 han mostrado la determinación necesaria en todos los debates que he escuchado. Vemos el compromiso, el esfuerzo y la solidaridad globales que necesitamos para trabajar hacia ese objetivo.

Las campañas de vacunación en Europa también se están ralentizando. Las tasas son muy altas en Malta y Bélgica, por ejemplo, pero muy bajas en los Estados miembros del este europeo. ¿Qué va a hacer para promover las campañas en Bulgaria y Rumania?

He estado trabajando en ello durante los últimos meses. Logramos el objetivo del 70 por ciento que nos propusimos. Tenemos la evolución de las variantes, la delta. ¡Y está claro que tenemos que vacunar, vacunar y vacunar!

Yo personalmente visité Bulgaria. Visité Rumania. Necesitamos comprender los desafíos a los que se enfrentan los diferentes Estados miembros. Las dificultades a las que se enfrentan no siempre son las mismas. Y, si no comprendemos los diversos desafíos, no podremos sugerir soluciones de apoyo que puedan ayudar. Así que estoy trabajando con todos los ministros de Salud y continuaremos apoyando sus esfuerzos para aumentar la vacunación.

En la reunion del G20 no solo se habla de la pandemia actual, sino también de prevención de futuras pandemias. ¿Qué problemas debemos abordar para prevenir otra pandemia?

Creo que de cada crisis nace una oportunidad y debemos avanzar después de esta pandemia y asegurarnos de que estamos mejor preparados, que tenemos sistemas de salud más fuertes y que podemos actuar más rápidamente en caso de futuras pandemias. Y es precisamente por eso que nosotros, como UE, hemos presentado las propuestas de la Unión Europea de la Salud. Esto nos permitirá desarrollar un plan de emergencia europeo.

Lanzamos nuestra nueva agencia, HERA, que se ocupa de la preparación y respuesta ante emergencias. Tenemos que ser proactivos, no solo reactivos, en tiempos de crisis. Creo que en esta situación actual hemos logrado encontrar una variedad de soluciones ad hoc ante esta crisis de salud sin precedentes.

Stella Kyriakides es comisaria de Salud de la UE desde 2019. La política y psicóloga fue anteriormente miembro del Parlamento y ministra de Salud en Chipre.

