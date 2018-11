Comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la mayor cita editorial del mundo hispanohablante

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la mayor cita editorial del mundo hispanohablante, abre sus puertas este sábado (24.11.2018), en una 32 edición que tendrá como grandes protagonistas a la poeta uruguaya Ida Vitale y a Portugal, país invitado de honor.

Vitale, que hace unos días fue galardonada con el Premio Cervantes, recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, mientras que el Nobel de Literatura turco Orhan Pamuk abrirá el Salón Literario, donde recibirá la Medalla Carlos Fuentes, una distinción de la feria para sus visitantes distinguidos. También estará presente el poeta, prosista y crítico literario rumano Mircea Cartarescu, reciente ganador del Premio Formentor de las Letras.

Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, alrededor de 800 autores y 20.000 profesionales de la industria editorial pasarán por las puertas de la Expo Guadalajara, un espacio de 34.000 metros cuadrados de exhibición que se convertirá en esta 32 edición, como es habitual, en el punto de encuentro para los amantes de la lectura.

"Esta es mi sexta feria, pero he ido todos los años y es algo que he visto crecer. Es sorpresivo ver el impacto que tiene fuera de México. Estamos conscientes, pero no deja de sorprendernos a los rincones a los que llegamos", explicó su directora, Marisol Schulz, en una entrevista con la agencia de noticias DPA.

"Es el gran encuentro literario y uno de los grandes encuentros culturales, es un gran momento para el país, va mas allá de un equipo o de una persona, durante nueve días las actividades dan de qué hablar", agregó.

El evento recibirá a varias de las plumas más destacadas de la literatura mundial actual. António Lobo Antunes, Raúl Zurita, Nuno Júdice, Leila Guerriero, Mia Couto, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo, Charles Simic, Cristina Rivera Garza, Gioconda Belli, Leonardo Padura, Lídia Jorge, Shimon Adaf y Viveca Sten, entre otros 800 autores, se darán cita en la ciudad mexicana.

La presencia lusa, que tendrá una delegación de 40 autores, se enmarcará en el lema "El futuro es una aurora del pasado", una frase tomada del autor portugués Teixeira de Pascoaes (1877-1952).

La delegación portuguesa estará conformada por autores como Afonso Cruz, Ana Luísa Amaral, António Jorge Gonçalves, Filipa Leal, Gonçalo M. Tavares y José Eduardo Agualusa. Además, Portugal llevará tres exposiciones en diversos puntos de la ciudad, y el Foro FIL será escenario de nueve espectáculos musicales.

Además, se presentará un libro inédito del portugués José Saramago (1922-2010) y se le rendirá homenaje a 20 años de obtener el Premio Nobel de Literatura.

rrr (dpa/el universal/efe)

