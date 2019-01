Comienza juicio contra acusados por crimen de Jamal Khashoggi

A través de un comunicado firmado por el fiscal Saud al-Mojeb , la Fiscalía de Arabia Saudita anunció este jueves (03.01.2019) que comenzó la primera sesión del juicio contra los once acusados de haber cometido el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, crítico de la monarquía saudita, hecho ocurrido en el consulado del país en Estambul (Turquía) el pasado 2 de octubre.

La agencia de noticias estatal Saudi Press Agency (SPA) agregó que los encausados están siendo procesados por el Tribunal de Sanciones de Riad en presencia sus abogados. Asimismo, los investigadores enviaron a Turquía una solicitud para acceder a la evidencia que obtuvieron los expertos turcos que tuvieron acceso al sitio del crimen.

"Hasta ahora no hemos recibido respuesta y la Oficina de la Fiscalía sigue esperando por ella”, dice un comunicado. Tal como había anunciado en noviembre, la Fiscalía pidió la pena de muerte contra cinco de los once acusados, todos los cuales volaron hasta Estambul para supuestamente matar al periodista. Hasta ahora no han trascendido los nombres de estas cinco personas.

Evidencia irrefutable

El documento con las acusaciones fue leído en la sesión y los sospechosos seguirán bajo arresto mientras se analizan los cargos y las pruebas presentados contra ellos. Las autoridades sauditas, sin embargo, no entregaron fecha alguna para una próxima audiencia. Recordemos que Riad negó cualquier relación con los hechos, e incluso desmintió el asesinato, hasta que la evidencia se hizo irrefutable.

Khashoggi era un conocido crítico del Gobierno saudita, especialmente del príncipe Mohammed bin Salman, y escribía columnas para el diario estadounidense Washington Post. El 2 de octubre ingresó al consulado de su país en Estambul para retirar un documento para contraer matrimonio, pero dentro del edificio fue asesinado y su cuerpo hecho desaparecer.

DZC (EFE, AP, Reuters, dpa)

