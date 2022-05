Combatientes extranjeros luchan por Ucrania

Uno de los combatientes voluntarios es Kapon, de 19 años. Al menos ese es el nombre que ha adoptado, no podemos mencionar su verdadero nombre, ni su país de origen. Viene de América Latina, no da más información. Kapon quiere combatir contra las unidades rusas atacantes junto a los ucranianos, esa es su misión. Ya no podía soportar todas las imágenes horripilantes de las víctimas ucranianas, quería hacer algo al respecto. Ahora el adolescente está de camino al frente, aunque no tiene experiencia de combate y ni formación militar. En lugar de matar, salvar vidas había sido su trabajo hasta ahora: en su país natal, Kapon trabajaba como paramédico. ¿Soportará la crueldad de la guerra? ¿Sobrevivirá? Un informe de Ruth Krause.