Columnista del New York Times pide cancelar a personajes de Looney Tunes

Pepe Le Pew y Speedy Gonzales, los personajes de Looney Tunes están envueltos en una polémica luego de que el periodista Charles M. Blow, indicó en su columna titulada Six Seuss books bore a bias publicada en el diario The New York Times, que "el racismo debe ser exorcizado de la cultura, incluida, o especialmente, de la cultura infantil.

Asimismo, Blow asegura que personajes como el famoso zorro francés Pepe Le Pew, de los Looney Tunes, fomentan la cultura de la violación en los niños, y el de Speedy Gonzales, un estereotipo racista hacia los mexicanos. Personajes que tuvieron gran influencia en los niños de generaciones anteriores y que aún están presentes en la cultura.

"Algunas de las primeras caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepe Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación; Speedy Gonzales, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos”.

Días más tarde a la publicación de dicha columna del pasado 3 de marzo, Blow ahondó en el mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde señaló lo siguiente con respecto al personaje de Pepe Le Pew.

1. Agarra / besa a una chica / extraño, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad.

2. Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no la libera.

3. Cierra una puerta para evitar que ella se escape.

Speedy Gonzales alza la voz

"El ratón más rápido de México"

Speedy Gonzales es otro de los personajes señalados en la columna al señalar que ofrece imágenes racistas a los niños.

Al respecto, Gabriel Iglesias, actor estadunidense que prestará su voz a Speedy Gonzales en la nueva entrega de la película Space Jam, también rechazó las acusaciones del columnista Charles Blow. "Soy la voz de Speedy Gonzales en el nuevo Space Jam. ¿Significa esto que también intentarán cancelar a Fluffy? No pueden atraparme. Soy el ratón mas rápido de todo México".

Pepe no estará en la secuela de Space Jam

Aunque la exclusión de Pepe Le Pew se reveló hace apenas unos días después de que el columnista del New York Times, Charles Blow, escribiera que Le Pew "normalizaba la cultura de la violación", no está relacionado: The HoffPost reportó que la edición que elimina al zorrillo se hizo hace más de un año.

Al respecto, compartió que la escena mostraba a Le Pew besando el brazo de la actriz Greice Santo, quien avienta al zorrillo a una silla, le vierte una bebida encima y luego lo golpea tan fuerte que gira sobre un taburete hasta que es detenido por LeBron James, protagonista del filme.

Santo, quien dijo en 2018 que había sido víctima de acoso sexual, se dijo decepcionada por la eliminación de estas imágenes de la próxima película de Space Jam.

"Era algo tan importante para Greice estar en esta película", dijo un portavoz a Deadline. "Aunque Pepe es un personaje de dibujos animados, si alguien iba a abofetear a un acosador sexual como él, Greice deseaba que fuera ella".

"Space Jam: Un nuevo legado", la secuela de la película de 1997 protagonizada por la leyenda del baloncesto Michael Jordan, se estrenará en julio.

