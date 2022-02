Colonia vs Frankfurt: ¡dejen que fluyan las emociones! ¡y los goles!

El camino está abierto no solo para el Colonia y el Frankfurt que se van a encontrar en el partido estelar de la jornada, si no para todos los equipos posicionados entre la cuarta casilla y la undécima. Una media tabla tan competida no se había visto en muchos años. La diferencia está apretada: ¡cinco dianas!

De una manera u otra, Baumgart alimentó desde un inicio la sinergia grupal del grupo en entrenamientos y charlas cargadas de mucha energía. Desde la preparación de pretemporada sacó a relucir su temperamento y convenció al equipo que su idea solo se transmitía con ganas y empuje. Prácticamente lo que el técnico exige de su grupo cuando están en competencia.

Por otro lado, el austríaco Glasner, le vino bien aplicar sus estrategias apacibles, que vienen de su carácter calmo, y que fue fundamental para manejar los momentos de crisis y de transición en la dirección deportiva y gerencial del equipo.

Filip Kostic (izq.) y Oliver Glasner

Las emociones en el fútbol

Mucho antes de asumir el rol de entrenador de los bávaros, Julian Nagelsmann era invitado a dar conferencias en Alemania en los congresos de entrenadores. Una de las más populares era la de "las emociones en el fútbol”. El jóven entrenador explicaba con lujo de detalles la importancia de transmitir la energía a los jugadores, para que ellos la apliquen en la cancha.

Para nadie es un secreto que Nagelsmann explota positivamente y negativamente dependiendo el rendimiento de su equipo. Para Oliver Glasner este no es el caso. Él se para en la línea y hace lo que está a su alcance, y luego asimila el partido y después de varios días lanza veredictos más objetivos.

El D.T. lo afirmaba así: "uno se deja influenciar por los resultados pero yo no evalúo los partidos por el resultado ni tampoco a nadie. Por ejemplo ante Wolfsburgo (derrota) jugamos mejor que ante el Gladbach (victoria). En el primer tiempo del Gladbach no nos encontramos en el terreno de juego y luego con una acción empatamos el partido. Después tuvimos un mejor segundo tiempo”.

El equipo carnavalero sí necesita de su hinchada. Baumgart lo defiende a capa y espada: "Todavía no he visto que ninguna de estas medidas, por ejemplo el cierre de estadios y el cierre de instalaciones deportivas haya evitado algo grave. Pero estoy muy contento de que estemos volviendo a lo que todos queremos: los espectadores, las emociones y también, a mí parecer es lo más bonito, claridad absoluta sobre cómo van las cosas”.

Steffen Baumgart, entrenador del FC Colonia

Decisivos y eficientes

En el fútbol de nada vale hacer la coreografía más bonita si no se marcan los momentos cúspides con pasos fuera de serie. Eso le pasa al Frankfurt, que se desvive en desplegar el fútbol más vistoso, pero que al final se le acaba la gasolina en los momentos decisivos en el área de peligro: "donde se decide el juego, no somos lo suficientemente rigurosos. El análisis de vídeo demostró que la razón por la que no marcamos contra el Wolfsburgo no fue por nuestra ocupación del área chica”.

El D.T. siguió analizando: "a veces no llegaba el último pase, a veces los delanteros no corrían bien, nunca estábamos en una posición lo suficientemente buena como para obligar al rival a meter un gol en propia puerta. ¿Cómo lo podemos remediar? Simplemente tenemos que ponernos las pilas cuando estamos en el área chica y como sea empujar de alguna manera el balón sobre la línea. No estoy pidiendo que se marque el gol del año”.

De tal palo, tal astilla

Dejar pasar las oportunidades le puede salir caro al Colonia. Glasner sabe a lo que se enfrenta: "juegan con una valentía increíble, presionan muy arriba, intentan jugar siempre desde atrás. A veces. Espero que podamos hacer lo mismo”. El Colonia no solo es el octavo en la clasificación. Es el equipo que más centros tira. Su volumen ofensivo está basado en el vuelo aéreo. Además, los duelos en el área chica son el fuerte de la escuadra carnavalera.

En líneas generales, será un duelo donde el manejo de la cabeza fría y las emociones jugarán un papel importante para decidir el partido. También lo será, al borde de la línea. ¡dejen que fluyan las emociones! ¡y los goles!