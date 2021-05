“Colonia Dignidad es una prioridad para el gobierno alemán”

La elaboración de la memoria en torno al asentamiento alemán en el sur de Chile es una tarea en proceso. Después de 60 años de la fundación de la secta y a 11 de la muerte de su líder, Paul Schäfer, las víctimas esperan avances visibles de la comisión mixta de ambos países, creada en 2017. Una de las tareas pendientes es la creación de un sitio de memoria y centro de documentación en la actual Villa Baviera.

"Sabemos que Colonia Dignidad es un capítulo muy oscuro de la historia entre Alemania y Chile”, reconoce en entrevista con DW el ministro adjunto en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Niels Annen. En su opinión, ha sido clave el impulso que dio el entonces ministro de Exteriores y actual Presidente Federal, Frank-Walter Steinmeier, para abordar este tema y apoyar a las víctimas, así como el trabajo de la comisión conjunta del parlamento y el Gobierno de Alemania.

DW: ¿Qué avances hay en la elaboración de la memoria y la atención de las víctimas de Colonia Dignidad?

Niels Annen: La resolución que impulsó el Bundestag consta de varios pilares. Uno de ellos es levantar un sitio de memoria y centro de documentación. Otro elemento es dar una prestación a los afectados, como gesto por la responsabilidad que también tiene el Estado alemán en esta situación. Queremos ayudar a mejorar sus condiciones de vida en la vejez.

Niels Annen, ministro adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

La comisión conjunta del gobierno y el parlamento ha logrado mucho en los últimos años. Una gran parte de las víctimas ha recibido un pago oportuno del fondo de ayuda. Muchas son víctimas indiscutibles, pero también hay casos en que no es fácil distinguir quién lo es realmente y quién es victimario. La revisión se lleva a cabo de forma muy exhaustiva, en estrecha coordinación con los implicados y, a pesar de las circunstancias, hemos avanzado en los últimos años. También hemos contribuido al debate público y, con los colegas chilenos de la comisión mixta Chile-Alemania, a la realización de un sitio de memoria, y hemos dado acceso a los investigadores a importantes documentos.

Se critica la lentitud de los avances, especialmente en cuanto al sitio de memoria.

El trabajo no está terminado, pero hemos logrado mucho. Es bueno cuando todos están impacientes, pues queremos lograr un objetivo común, pero esto no depende sólo de la parte alemana. Podemos aportar nuestras ideas, impulsamos una exitosa colaboración entre expertos alemanes y chilenos, pero la implementación no está solo en manos alemanas, pues corresponde a territorio chileno. Probablemente no haya un área temática más sensible que la discusión sobre políticas de memoria e historia. Como alemanes, debemos recordar que también en nuestro país estas cosas no funcionan de la noche a la mañana, a veces llevan tiempo. Sin embargo, estoy muy seguro de que esta iniciativa tendrá éxito.

¿Qué obstáculos han enfrentado?

No hay absolutamente ningún aspecto del trabajo que haya sido fácil. Nos hemos preguntado qué podría haber hecho el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de manera diferente y se ha producido un debate público que ha iluminado este oscuro capítulo. Tengo la sensación de que en Alemania el tema se ha discutido más intensamente que en la opinión pública chilena. También ha habido condiciones generales difíciles. Durante el tiempo en que nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, se ha ocupado del tema, ha habido tres diferentes ministros de Exteriores chilenos, hemos tenido el gran movimiento de protesta en Chile y también la pandemia de coronavirus ha influido en la vida pública y la discusión en ambos países. Pero estamos muy satisfechos del trabajo y el clima de colaboración en la Comisión Mixta Chile-Alemania.

Protesta de familiares de víctimas y víctimas de Colonia Dignidad, ante el Palacio de la Moneda en Chile. (2019).

¿Cuándo podría ser implementado el concepto de sitio de memoria elaborado por expertos chilenos y alemanes en al actual Villa Baviera?

Es algo que no podría decir. Hace muchos años el Parlamento alemán aprobó un concepto para un monumento a la unificación alemana, que aún no se ha erigido. Ojalá fuera más rápido, pero todo lo que tiene que ver con conmemoración, política y simbolismo siempre se discute muy intensamente y lo mismo ocurre en la opinión pública chilena. También hay obstáculos burocráticos que superar, derechos de propiedad, asuntos de protección de monumentos y procedimientos de aprobación, y por eso no puedo adelantar nada. Seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas, el Gobierno chileno sabe que ésta es una prioridad para el ministro de Exteriores y para el Gobierno alemán.

Otra tarea pendiente es esclarecer el patrimonio de Villa Baviera, que cuenta con un extenso terreno y varias empresas. Víctimas y accionistas reclaman que no reciben ningún beneficio y el estudio encargado a la agencia para la cooperación alemana (GIZ) no se ha hecho público.

Eso confirma lo que acabo de decir: cada paso es difícil. Al tratarse de cuestiones de propiedad, esto no es responsabilidad del Gobierno alemán, es un asunto chileno. No obstante, estamos en estrecho contacto con los afectados a través de nuestra embajada y tratamos de contribuir a una mayor transparencia. Pero no podemos ignorar los derechos de propiedad existentes y es por eso que los resultados de esta investigación no son públicos. Estamos en conversaciones, pero es un asunto similar a la implementación del concepto de sitio de memoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín no puede tomar decisiones en nombre del gobierno u organismos públicos de Chile.

Un grupo de diputados alemanes ha pedido que el gobierno ejerza mayor presión ante Chile. ¿Cuál es su opinión?

Todo lo que se puede hacer, lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Todo es resultado del trabajo de la comisión conjunta del gobierno con el Parlamento. Cada paso se coordina con los parlamentarios, no es un trabajo sólo del Gobierno Federal. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en conjunto y esperamos continuar después de las elecciones, porque este trabajo ciertamente no está terminado. A los que dan la impresión de que falta mayor presión por parte de Alemania, les digo que este proyecto ha tenido prioridad desde el principio. Hemos hecho todo lo posible por implementarlo, pero también espero respeto ante el hecho de que no todo son decisiones de Alemania.

La semana pasada se reunió por videoconferencia la comisión mixta Chile-Alemania. ¿Qué nos puede decir sobre este encuentro?

Las relaciones y el clima de trabajo son buenos, ambas partes queremos completar con éxito este proyecto, pero por ahora no estoy en condiciones de informar sobre la reunión, pues hemos acordado confidencialidad con el gobierno chileno. No se trata de grandes secretos, sino que tiene que ver con los próximos pasos en la implementación del concepto de sitio de memoria.

Este 2021 es año de elecciones en Chile y Alemania. ¿Habrá continuidad en la comisión?

Hemos seguido con gran interés el plebiscito en Chile y la composición de la nueva convención constituyente, que representa un cambio muy decisivo. Siempre hemos tenido una muy buena relación con los gobiernos chilenos, desde el regreso a la democracia, y estoy seguro de que así será en el futuro. En Alemania será un año electoral muy emocionante, con una carrera reñida. Gane quien gane, los partidos democráticos están por una continuidad en la política exterior alemana. Quienes hemos participado en la comisión conjunta y acompañado estas tareas, podemos decir claramente a Chile, y sobre todo a los afectados, que todo indica que este trabajo continuará.



En junio viajará el ministro de Exteriores, Heiko Maas, a Argentina. ¿Sería la oportunidad para visitar Chile y poner la primera piedra de un sitio de memoria en la ex Colonia?

El ministro de Exteriores alemán inició hace algún tiempo la Iniciativa de América Latina y el Caribe y hubo una importante reunión de ministros de Exteriores en Berlín, en 2019. Se había planeado un viaje a Chile para hacer la conferencia de seguimiento en Santiago, pero lamentablemente no fue posible a causa del COVID-19. El ministro Maas tiene un gran interés en visitar Chile, pero yo no anuncio ningún plan de viaje, el ministro lo hace él mismo.

Chile: Villa Baviera, ex Colonia Dignidad.

¿Cómo calificaría las relaciones actuales entre América Latina y Alemania?

Es muy acertado que esta iniciativa de Heiko Maas ponga un mayor énfasis en el desarrollo de las relaciones con América Latina y el Caribe. Como República Federal de Alemania, siempre hemos mantenido relaciones amistosas con la región y Alemania allí también está muy presente. Prácticamente tenemos embajadas y misiones diplomáticas en todos los países. En comparación con otros países, estamos en posición de tener una política activa, pero el continente no ha sido realmente el foco de nuestro interés en la década pasada.

Hay un gran potencial para una mayor cooperación económica con América Latina. Temas como la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y los problemas de salud asociados con ella, también se volverán cada vez más importantes. También nos preocupan las consecuencias económicas que está teniendo la pandemia en la región y las dificultades políticas que existen en varios países.

Junto con la crítica situación por la pandemia, en América Latina están pasando muchas cosas. Protestas en Colombia, Chile escribirá una nueva constitución... ¿Puede Alemania acompañar este deseo de mayor democracia e igualdad?

Absolutamente. Por eso, Alemania también está muy involucrada en algunos países. En Colombia, por ejemplo, desde el principio ha jugado un papel importante en el proceso de paz con las FARC, y ahora también a través del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), con iniciativas para colaborar en la situación actual. También con iniciativas políticas y de ayuda humanitaria ante la situación en Venezuela. Hay un interés creciente y vemos que nuestros colegas latinoamericanos también lo aprecian.

(chp)