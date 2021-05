Colonia Dignidad: “Es obligación de la judicatura lograr avances y dar respuesta a quienes esperan por tanto tiempo”

Más de 15 años llevan las investigaciones por casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas al interior de Colonia Dignidad, el asentamiento de alemanes en el sur de Chile, hoy conocido como Villa Baviera. Las causas en la Corte de Apelaciones de Santiago estuvieron a cargo del juez Jorge Cepeda, quien comenzó en 2005, poco después de la detención del líder de la secta, Paul Schäfer, y desde 2017 del magistrado Mario Carroza, quien acaba de ascender a la Corte Suprema.

Ahora por primera vez asume una mujer como ministra en visita en el caso. La tarea de la jueza Paola Plaza es investigar "los delitos de inhumación y exhumación ilegal y la responsabilidad de quienes participaron en esos hechos como autores, cómplices o encubridores”, dice en entrevista con DW.

La colonia fue usada como campo de detención y tortura de prisioneros políticos durante la dictadura. Un centenar habría sido asesinado en el recinto y, años más tarde, sus cuerpos habrían sido exhumados e incinerados para hacer desaparecer toda evidencia. En sus pericias, expertos forenses no han encontrado hasta ahora restos humanos, pero los familiares de las víctimas no pierden la esperanza.

Hace unos días, la ministra Plaza viajó a Cauquenes y Parral y tomó declaración a 12 testigos, entre ellos ex colonos condenados. También recorrió lugares de Villa Baviera donde se habrían realizado quemas y eliminados los cuerpos exhumados.





DW: ¿Qué significa para usted asumir la investigación por violaciones a los derechos humanos en la ex Colonia Dignidad?

Paola Plaza: Para mí es un inmenso desafío. A diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, los procesos por violación a los derechos humanos son un tema muy presente, a pesar de los años transcurridos y de todos los esfuerzos que la judicatura ha desplegado a fin de esclarecer los hechos, dar con el paradero de muchas víctimas y hacer efectiva la responsabilidad penal y civil de los involucrados. Muchas personas aún demandan respuestas. Aspiro a entregar todo de mi parte para poder dar esas respuestas, labor que asumo con gran responsabilidad.

¿Qué obstáculos enfrenta?

Obviamente el paso del tiempo. Muchos de los partícipes ya han fallecido y con el transcurso de los años los relatos de testigos pierden precisión y detalles relevantes para la investigación. Hay evidencias destruidas, sitios alterados.

Por décadas, este caso ha generado interés internacional. ¿Siente cierto grado de presión en el sentido de lograr avances?

Siento que es obligación de la judicatura lograr avances y dar respuesta a quienes esperan por tanto tiempo.

¿Qué diligencias está realizando en relación con los casos de detenidos desaparecidos?

Iniciamos una serie de interrogatorios a quienes vivieron o viven hoy en la ex Colonia para reconstruir parte de la historia de las víctimas que hoy permanece inconclusa, porque no se han encontrado los restos de las personas que habrían sido detenidas, torturadas y/o asesinadas en ese recinto. Es una labor que estamos realizando a partir de la evidencia obtenida y los avances de las pericias ya desarrolladas en el lugar, para lo cual compartimos información con los expertos que están trabajando en terrenos de la ex Colonia.

La ministra Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, asumió recientemente como ministra en visita por las causas de violaciones a los derechos humanos en la ex Colonia Dignidad.

¿Están colaborando los actuales dirigentes de Villa Baviera para ser interrogados, dar acceso al lugar y a testigos?

Al menos en la reciente visita realizada para llevar a cabo las diligencias ordenadas en la causa no tuvimos ningún inconveniente. La eficacia de las diligencias es una cuestión distinta. Esperamos resultados a partir del análisis conjunto de ellas y las demás que pueden decretarse.

Antiguos habitantes, que podrían ser testigos privilegiados, son muy ancianos o han fallecido. ¿A qué otras fuentes, nuevos testigos o documentos en Chile o Alemania puede acceder?

No hay fuentes de información descartadas. Incluso estamos en un proceso de estudio de causas ya finalizadas sobre hechos ilícitos ocurridos en la ex Colonia, porque también nos pueden ilustrar en lo que es materia de esta investigación. Es cierto que varias personas han fallecido, pero hay otros medios para investigar, apoyados en tecnología que nos permita explorar el lugar.

Hay testigos y condenados que han abandonado Chile, eludiendo la acción de la justicia. ¿Contempla tomar contacto con la justicia o el gobierno de Alemania para establecer canales de colaboración?

Si es que pueden aportar información, indagaremos sobre la forma de obtener sus relatos y colaboración. Estamos en una etapa preliminar, que ya abarcó la identificación de las personas que podrían contribuir a la investigación, y agotaremos todas las posibles fuentes de información. También contamos con apoyo experto. En este momento, además de los trabajos ya realizados, nos encontramos estudiando la utilización de toda ayuda técnica para la exploración del suelo.



Fundada en 1961 por el alemán Paul Schäfer en el sur de Chile, en Colonia Dignidad se cometieron por décadas una serie de crímenes como abuso sexual de menores, trabajo esclavo y medicación forzada. Durante la dictadura, la colonia colaboró con la policía secreta de Augusto Pinochet.

¿Está confirmada la realización de peritajes con geomagnetismo y cuándo se efectuarían?

Sí, está considerada esa pericia de sondeo de terreno o análisis geofísico del lugar, con uso de métodos de prospección magnética y de geo-radar, exploración de superficies y en profundidad. Estará a cargo de una empresa alemana con años de experiencia en este tipo de mediciones y exploraciones, cuya participación se está gestionando con la intermediación del Ministerio de Relaciones Exteriores y con asistencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La realización de la diligencia se ha pospuesto por la situación sanitaria en que se encuentra el país. Tenemos conocimiento de otra empresa argentina que hace labores similares y también estamos indagando sobre la posibilidad de uso en Chile.

Los familiares de detenidos desaparecidos tienen la esperanza de encontrar finalmente a sus seres queridos. ¿Tiene confianza en que después de tantos años se llegue a obtener información concluyente?

Esa respuesta no la puedo dar. Sí puedo decir que haremos todos los esfuerzos posibles, incluyendo medios tecnológicos y contribución de expertos, para que nos ayuden a esclarecer los hechos.