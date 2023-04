Colonia ayuda en la restauración de Notre Dame

Otros temas en Euromaxx:

Típico alemán: café y tarta

La tarta Selva Negra es famosa en todo el mundo, pero es solo una de las muchas especialidades reposteras de Alemania. Les mostramos su amplia oferta y lo importante que es la hora del café y tarta para los alemanes.





Instagram versus realidad: Venecia

En las redes sociales hay innumerables fotos perfectas de la plaza de San Marcos, el puente de Rialto o la cercana isla de Burano, sin apenas gente y con mucho sol. Pero, ¿cómo es la ciudad de los canales en realidad?





Un asunto redondo, el Atomium de Bruselas

65 años y no parece envejecer. El Atomium de Bruselas, símbolo de la capital belga, fue construido en 1958 con motivo de la Exposición Universal. Descubrimos por qué sigue brillando como el primer día.





Lyon, ciudad de la seda

La ciudad francesa de Lyon es famosa por su larga tradición de tejer seda. La técnica artesanal está hoy en peligro de extinción, pero algunas de las antiguas fábricas aún producen valiosos tejidos de seda.



