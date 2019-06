Colombianos en el mundo cuentan su verdad para terminar con la violencia

“Los caminos son de ida y vuelta, si vas a enseñar es porque vas a aprender”. Con este dicho de origen Maya, Carlos Berinstain, médico, sicólogo y experto en conflictos violentos en América Latina, explica el proceso de construir confianza con las comunidades. Su actual trabajo como Comisionado de la Verdad encargado de las comunidades colombianas en el exterior, consiste en abrir espacios de diálogo entre memorias excluyentes.

En Colombia, la Comisión de la Verdad, inició en 2018 el trabajo de recoger y construir a partir de los relatos de sobrevivientes del conflicto armado una narrativa, que permita entender el origen del conflicto y evitar su repetición. DW habló en Berlín con el Comisionado Carlos Beristain.

DW: Señor Beristain, El conflicto colombiano involucra a una multiplicidad de actores: guerrilla, Estado, narcotráfico, paramilitares ¿Cómo se puede lograr una reconciliación?

Carlos Berinstain: Una contribución importante de la Comisión es que facilite la construcción de una verdad incluyente. Y que las verdades de esos diferentes grupos, victimizados por diferentes actores, sean escuchados por la Comisión. Y que ese reporte final sea amplio y pueda dar cabida a esas memorias a veces contradictorias. Las heridas se pueden curar con el bálsamo del respeto, y el respeto es algo que hay que tener con las diferentes víctimas.

De acuerdo con los datos de la Comisión de la Verdad, en Colombia han sido asesinados 4.757 líderes sociales en los últimos 30 años. ¿Por qué están siendo asesinados?

Colombia necesita todavía de un proceso de paz completo. Aún hay disidentes de las Farc, un proceso de paz bloqueado con el ELN, grupos de paramilitares. Hay un reciclamiento de la violencia. Por eso la Comisión habla de la "no repetición” como un horizonte transformador para Colombia. Pero no solo puede mirar hacia el futuro, tiene que mirar hacia el presente, porque las condiciones en muchos lugares aún son difíciles. Estamos en un postconflicto con las FARC, pero no con el ELN. Hay una situación de violencia en muchos territorios del país.

¿Qué se necesita para que se concrete?

No generar más incertidumbre como se ha producido en este último año, es necesario ampliar las condiciones para que se de la paz. Pero mientras esas condiciones se dan hay que seguir adelante con el trabajo y dejar una herramienta que sirva para los próximos 20 años en el país.

Panel de discusión con víctimas de la violencia en Colombia.

Dolores en el extranjero

Como Comisionado de la Verdad, encargado de los colombianos en el exterior Beristain está de paso en Berlín para participar en un evento que reúne a las víctimas colombianas y a organizaciones de derechos humanos que apoyan el trabajo de los nodos y colectivos que recogen los testimonios de las víctimas y de los testigos. La misión para la Comisión en Colombia, según el experto, es construir una verdad que explique y no una sumatoria de relatos. "El informe final debe contener varias perspectivas.”

¿Por qué es necesario incluir el relato de las víctimas en el exterior?

Porque los dolores del exilio son dolores guardados. Porque en Colombia existe una invisibilización de esta realidad. Se calcula que hay medio millón de refugiados, demandantes de asilo y personas en situación similar en diferentes lugares del mundo. Y ahí hay muchas historias que la gente se llevó consigo, fuera de Colombia.

En sus años de experiencia con procesos en Guatemala, los 43 de Ayotzinapa, el conflicto colombiano, ¿Qué ha aprendido usted de las víctimas?

La violencia convierte la vida de la gente en un proceso de desprecio. Eso pasa con la tortura, con las desapariciones forzadas, con las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos. Además, las víctimas han sido estigmatizadas y eso a la larga genera una especie de justificación de la violencia, le da un sentido para la sociedad a cosas que no lo tienen. Nadie investiga si es verdad lo que se dice, pero la marca moral negativa sobre la víctima se extiende. Eso pasa en todos los conflictos y eso genera un nuevo daño sobre el daño que ya tiene la víctima. Y un nuevo elemento que genera un triple impacto es la impunidad. Cuando los mecanismos que tienen que dar una respuesta de justicia, de búsqueda de desaparecidos, no se activan o se hace de forma fragmentada y no hay la voluntad política ni institucional, esto supone un nuevo desprecio para las víctimas. Sienten que no son ciudadanos y que no tienen derechos.

Parte del trabajo manual que recuerda a los familiares fallecidos de las víctimas de violencia en Colombia.

El diálogo de Beristain con las víctimas y las organizaciones de derechos humanos giró en torno de los diversos mecanismos para compartir su relato a través de grupos de confianza y culminó con la exposición de una frazada sobre la que estaban pegadas prendas de familiares de las víctimas y bordadas a mano leyendas que daban cuenta de la necesidad que tienen los sobrevivientes de que sus relatos sean escuchados.

Autor: Juliana González (mn)

