“Colombia y Venezuela reanudan relaciones para beneficiar a sus habitantes”

Venezuela y Colombia acuerdan restablecer relaciones diplómaticas en agosto

La gente que está en contra es porque no conoce la problemática fronteriza, ni ha visto el drama de los hermanos venezolanos, que caminan cientos de kilómetros en busca de una nueva oportunidad. El pueblo es el mayor afectado debido a las diferencias de los líderes políticos.

Alejandro Guerrero Rojas, Facebook

Éxitos a los comerciantes y a los miles de habitantes que viven en la frontera.

Pastor A., Facebook

Tener buenas relaciones no le hace daño a nadie. Pero someter a toda una nación al comunismo tiene sus consecuencias, eso es lo que hay que cuidar.

Tobías Mori, Perú

Es un tema social y para mí es un beneficio ya que los venezolanos podrían regresar a su tierra y abrir nuevamente sus comercios para que se beneficien los colombianos y venezolanos. Es una decisión justa mirando cómo Colombia se ha visto afectada por la llegada de los venezolanos.

Luz Stella Ramírez, Facebook

Petro no se apresure, hay que respetar al pueblo. Usted representa un cambio para el bienestar de Colombia y tiene que establecer condiciones que beneficien a los dos pueblos. La democracia les dio la posibilidad de llegar al poder. Pero Maduro persigue la libertad de las personas.

Fran G., Facebook

Lo importante es que, independientemente de sus intereses propios, se beneficien Colombia y Venezuela.

Laura Benavides, Facebook

Estados Unidos tiene relaciones comerciales con Venezuela porque le conviene por el petróleo y nadie dice nada. Colombia y Venezuela reanudan relaciones para beneficiar a los habitantes de la frontera. Hay que guardar respeto.

Patricia Fergusson, Facebook

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Putin ofrece armas a aliados en América Latina, Asia y África

Los izquierdistas serán los culpables si la guerra llega a nuestro continente. Pero todavía estamos a tiempo.

Willy Salas, Facebook

Para garantizar la paz no se necesitan armamentos, se necesita educación, cultura ciudadana, mejores oportunidades de trabajo, tolerancia y respeto. No necesitamos más armas, con las que hay basta y sobra. Necesitamos líderes con sentido de humanidad, que respeten la naturaleza y que no se llenen de plata, ni que se crean dioses para cambiar la vida de las personas a su voluntad. No necesitamos armas, regalen libros, becas de estudio y dejen que la gente sea libre de pensamiento.

Edgar Al, Facebook

El "pacificador” Putin nos quiere traer paz y tranquilidad. La misma que "impuso” en Ucrania. No gracias

Freddy Casallas, Facebook

Es lo mismo que hace Estados Unidos, le ha enviado armamento al narcotráfico y a la guerrilla.

Ana Laura, Facebook

Para eso sirve Rusia, para vender armamento e inestabilizar la región. Pero no vi ninguna empresa rusa de tecnología, financiera o industrial que ayude con el progreso de la región.

Julián Martínez, Facebook

Qué ofrezcan inversiones, para que haya una estabilidad macroeconómica y que nuestros habitantes no se vayan a otros países. ¿Para qué queremos armas si eso no llena los estómagos de los niños, ni les enseña a leer? El mundo pide paz y vivir como verdaderos hermanos e hijos de un solo Dios.

Luis Arias Flores, Facebook

No queremos eso en América Latina porque hace mucho daño. Las armas pasan al narcotráfico y la delincuencia y el crimen se incrementa.

Miguel Henriquez, Facebook

El hambre arrecia en las calles de Kabul.

Afganistán se muere de hambre y la culpa también es de Occidente

La ONU tiene que obligar a Estados Unidos a que pague una indemnización por el daño que causó a Afganistán y su pueblo.

Fidel Barahona García, Facebook

No es culpa de Occidente ni de nadie. Es culpa de este régimen y su religión que no permite nada. No dejan que las mujeres estudien, que los niños vayan a estudiar. Las mujeres adultas no pueden salir de la casa. Entonces, ¿cómo pueden progresar?

Stella Arboleda, Colombia

Estados Unidos destruyó este país con una intervención militar en nombre de la libertad. En vez de solucionar los problemas los agravaron. Cuando dejaron la nación la dejaron peor que antes.

Luis Miguel Hernández, Venezuela

