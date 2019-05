Colombia y Perú trabajan en la creación de una "Corte Internacional Anticorrupción"

"Una cruzada que tenemos en común es la lucha contra la corrupción. La corrupción es un mal que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones", dijo este lunes (27.05.2019) el presidente colombiano Iván Duque tras la firma en Lima de una Declaración Conjunta de 24 puntos junto a su anfitrión, el presidente peruano Martín Vizcarra en el salón Dorado de la Palacio de Gobierno.

Duque se encuentra en Lima en visita oficial. La víspera participó en la cumbre presidencial andina, junto a los presidentes Evo Morales, de Bolivia, Lenín Moreno, de Ecuador, y el propio Martín Vizcarra, de Perú, en el marco del 50 aniversario de creación de la Comunidad Andina. Duque dijo que Colombia y Perú, país sacudido especialmente por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, trabajan en "la creación de una Corte Internacional Anticorrupción".

Duque sostuvo que en la reunión con Vizcarra "se han planteado los instrumentos de cooperación en materia de seguridad para enfrentar el narcotráfico y la minería, dos fenómenos que amenazan" las fronteras de sus países. "Celebro también con el presidente Vizcarra que en la agenda bilateral está muy presente la protección del medio ambiente, la protección de la biodiversidad y la lucha contra los estragos del cambio climático", dijo.

Los presidentes firmaron una Declaración Conjunta de 24 puntos.

Por su parte, el mandatario peruano, indicó que con el encuentro bilateral se han fortalecido las relaciones de amistad, comerciales, de lucha contra la minería ilegal. Vizcarra recordó que Perú y Colombia comparten 1.600 kilómetros de frontera. El presidente peruano anunció que el 27 de agosto, en una ciudad peruana en la Amazonia, se realizará un encuentro bilateral entre su país y Colombia para evaluar avances de su declaración de este lunes.

Ambos mandatarios coincidieron también en que sus países actualmente atraviesan su "peor crisis migratoria" por la llegada de 1,7 millones de venezolanos que huyen de la situación política y humanitaria en su país, lo que consideran no está siendo ponderado por la comunidad internacional. "Sabemos que si no hay una recuperación institucional en Venezuela, si no hay una transición que empiece por la salida del dictador, será muy difícil que este fenómeno no se siga incrementando", advirtió el gobernante colombiano.

lgc (afp/efe)

