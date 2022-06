Colombia, "por ahora hundida políticamente"

Cartel del candidato Gustavo Petro en una calle de Cali.

Colombia eligió el cambio, pero ¿quién ofrece el verdadero?

Sorprende ver que gobiernos de países europeos, muchos siguiendo su oscura obediencia a EE.UU., adoptaron de tiempo atrás una línea dura con Venezuela y campo libre a los corruptos políticos colombianos. Ya entonces se conocían las sucias maniobras de políticos y generales, tanto del Ejército como de la Policía de Colombia, con las clases sociales más desfavorecidas, además de sus criticadas maniobras que dejaron tierras y grandes activos económicos en poder del 0.05% de los dueños del país. ¿Les importó acaso el porvenir del gran conglomerado colombiano?

Francisco Toro, Colombia

Si, una bofetada a la clase política electoral. Pero lo importante es que no se quede Petro. Veo muy capaz a Rodolfo Hernández, pues cuando fue alcalde de Bucaramanga, hizo mucho por Bucaramanga. Que no quede Petro porque nos lleva a una dictadura parecida o igual a la de Venezuela. Hernández, no. Es todo un demócrata y tiene buenas ideas comentando cómo y el por qué de los proyectos que tiene para Colombia.

Luz Vázquez, Colombia

Quién le dice a esas cadenas de desinformación que en Colombia, de los dos candidatos, uno pertenece claramente al uribismo, a la corrupción, lo que no es un secreto para nadie, y que el otro candidato es un luchador desde hace 30 años y que viene en una lucha constante en contra de la corrupción y se llama Gustavo Petro, el único preparado para salvar a Colombia.

Marta García, Facebook

Colombia no quiere neocomunismo, suficiente con la violencia que ejercieron como narcoterroristas; años de masacrar, violar, secuestrar, dinamitar, sembrar odio y lucha de clases y aplicarle a la población todas las formas de lucha que, según ellos, son válidas. ¡Mejor ingeniero que guerrillero!

R., Facebook

Colombia por ahora está hundida políticamente hablando. No entiendo cómo se ha podido llegar a una situación así. Un país que estaba ya casi al nivel de Chile y ahora de nuevo hundido en la corrupción y con políticos de tres cuartos. Una pena. No hay ningún candidato a la altura.

Mariano Esquina, Perú

El presidente mexicano, Manuel López Obrador.

López Obrador anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas

La actitud del presidente mexicano muy bien podría constituirse en referencia para los pueblos europeos, frente a la arrogancia angloestadounidense, que no se detiene ante nada para llevar a Europa inexorablemente hacia la guerra, en una cruzada de odio hacia todo lo ruso.

Daniel Gómez, El Salvador

Gracias AMLO, por poner en lo alto el nombre de México. Ya no más seguir siendo muñecos de trapo del imperio. PRI y PAN siempre se arrodillaron para complacer a los gringos.

Andi, Facebook

La responsabilidad de AMLO es cumplir representando a México como jefe de Estado, independientemente de quienes asistan. Lamentable es una decisión irresponsable.

Celyta Hernández, Facebook

Está bien que no vaya AMLO, porque para lo que tiene que decir. Ya nos deja ante el mundo en evidencia con su no reacción ante nada: ni ante la corrupción, asesinatos, inseguridad.

Teresa, Facebook

