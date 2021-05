Colombia: Iván Duque pide "el mayor despliegue" de fuerza en Cali

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este domingo (09.05.2021) que se realice "el mayor despliegue" de fuerza pública en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas que vive el país desde el 28 de abril, mientras que el expresidente Álvaro Uribe llamó directamente al "ocupamiento militar" de la ciudad.

"En función de las facultades constitucionales que tengo como presidente de la República para acompañar y dirigir las situaciones de orden público local, deben en este momento ustedes garantizar (...) el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública", dijo Duque en un mensaje dirigido a la delegación de Gobierno que se encuentra en esta ciudad, la tercera más importante del país.

Sin dar más detalles de si se refiere a un despliegue militar -como el que permitió hace una semana- o a la Policía que ya se encuentra patrullando en todas las ciudades del país, el presidente hizo ese llamado "para brindar toda la tranquilidad en la ciudad de Cali". Minutos después y en un mensaje difundido en sus redes sociales, Uribe alegó que "confiamos en el inmediato ocupamiento militar de Cali, confiamos en la acción eficaz y sostenida de nuestros soldados en el marco de la Constitución y los derechos humanos para proteger a la ciudadanía de Cali".

Duque a la minga: "retornen a sus resguardos"

Asimismo, Duque hizo un llamado para que las personas indígenas -que se han movilizado a las ciudades, sobre todo a la de Cali, para juntarse a las masivas protestas que tienen lugar en todo el país- vuelvan a sus territorios "para evitar confrontaciones" con la población.

El mandatario pidió al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que retornen a sus resguardos "para evitar confrontaciones innecesarias", y aseveró que el ministro de Interior, Daniel Palacios, va a viajar a Cali (suroeste) para encontrarles. "Es cierto que ellos tienen el derecho a transitar por el territorio, pero sabiendo esta situación de orden público que se vive, deben ellos también enviar un mensaje claro para que retornen a sus resguardos", afirmó Duque.

La población indígena, con su minga (marcha), ha llegado a Cali para unirse a otros grupos de manifestantes, y la guardia indígena patrulla por los barrios para evitar situaciones de desorden público o mediar en los enfrentamientos con la Policía. "No entienden que aquí hemos venido a ayudar no solamente a la ciudadanía sino a la misma institucionalidad y al Gobierno colombiano por la irresponsabilidad de no atender este paro como debe ser y al contrario militarizar las ciudades y los territorios", contestaron desde el CRIC.

Estas declaraciones se dan pocas horas después de que en el sur de Cali se produjese un enfrentamiento entre grupos armados y la minga indígena, que ha resultado en al menos ocho personas heridas, una de gravedad, según el CRIC. Sobre las 14:20 (19.20 GMT), quienes conforman la minga, compuesta por varias camionetas, fueron "atacados por una turba uribista en conjunto con fuerza pública", aseguró la agrupación.

La Policía Metropolitana de Cali, por su parte, acusó a los grupos indígenas de estar saqueando casas y bloques de apartamentos y de lesionar a cuatro personas con armas cortopuzantes, por lo que, según declararon, tuvieron que acudir en "llamado de auxilio de la comunidad del sector".

ama (efe, semana, blu radio)