Colombia: familia de Javier Ordóñez pide justicia en su funeral

La familia de Javier Ordóñez -el colombiano que murió tras ser sometido a la fuerza por dos agentes que usaron, en repetidas ocasiones, una pistola eléctrica Táser durante su arresto y que pasó a ser el rostro de protestas contra la violencia policial- pidió este jueves (16.09.2020) justicia durante sus exequias.

"Que les caiga el peso de la ley de todos los que hicieron esta injusticia, que no quede impune mi sobrino", dijo a periodistas Elvia Bermúdez, tía de Ordóñez.

Bermúdez manifestó que a su familiar no le hubiera gustado ver lo que ocurrió en el país tras su muerte e hizo un llamado a que "los colombianos vivan la paz porque no queremos guerra (…) A Javier no le hubiera gustado eso, él era un tipo muy lindo (...) Él amaba a todo el mundo, a todo el mundo quería. Yo pido la paz y pido que esto sirva para modificar algunas leyes que están mal hechas, que modifiquemos algo, que nos quede una enseñanza de lo que pasó y que no vuelva a pasar".

En una ceremonia privada al norte de Bogotá, unos 50 familiares y amigos celebraron una misa católica en honor al ingeniero de 43 años. Algunos de los asistentes portaron camisetas blancas con el rostro de Ordóñez y el lema "justicia". Tras el acto religioso, el ataúd salió en una camioneta negra en la que ondeaba una pequeña bandera de Colombia. Lo enterraron en una ceremonia privada, sin acceso a la prensa.

¿Quién era Javier Ordóñez?

El padre de dos niños de 11 y 15 años, comerciante y estudiante de Derecho, era un desconocido hasta el 9 de setiembre. Un vídeo -que registró la agresión policial que recibió ese día- se hizo viral y desató masivas protestas. La secuencia de dos minutos muestra a dos efectivos cuando reducen a Ordóñez y, ya en el suelo, le propinan al menos cinco descargas de varios segundos con un arma eléctrica.

"Ya, por favor, no más", se escucha suplicar al hombre, que según su familia había salido esa noche de compras. Ordóñez murió tras ser llevado a un puesto policial en circunstancias que son investigadas.

Un día antes de su funeral, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reconoció durante una sesión en el Senado colombiano que la muerte del hombre de 46 años es responsabilidad de los policías que intentaron detenerlo: "Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución".

Procuraduría cita a juicio a dos policías

En tanto, la Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público, Fiscalía) citó a "audiencia de juzgamiento disciplinario a los patrulleros de la Policía Nacional Harby Rodríguez Días y Juan Camilo Lloreda Cubillos, en la investigación por la muerte del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez", aseguró la entidad en un comunicado.

Tras asumir por poder preferente "el proceso que adelantaba la Inspección General de la Policía, el Ministerio Público fijó para el próximo 1 de octubre el inicio de la audiencia contra los uniformados para que respondan disciplinariamente por las conductas consideradas gravísimas a título de dolo". La Procuraduría aseguró que, a su juicio, los agentes presuntamente incurrieron en conductas delictivas descritas en el Código Penal como abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio.

