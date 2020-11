Colombia: exguerrilla de las FARC pide al Gobierno cumplir acuerdo de paz

Miles de personas desmovilizadas de las FARC se concentraron este domingo (01.11.2020) en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para reclamarle al Gobierno de Iván Duque que cumpla íntegramente el acuerdo de paz y que cesen los asesinatos de quienes dejaron las armas hace cuatro años.

Los ahora integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) llegaron a Bogotá en caravanas que partieron de distintos puntos del país y permanecerán hasta el 5 de noviembre en la capital colombiana.

La lluvia retrasó la llegada de buena parte de la exguerrilla a Bogotá pero no impidió que cerca de un millar de ellos se congregaran en la Plaza de Bolívar donde fueron saludados por políticos de la oposición, como los senadores Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, y Ángela María Robledo, de Alianza Verde.

A lo largo de los próximos días, llevarán a cabo actividades culturales y políticas centradas en pedir al Gobierno de Duque el cumplimiento e implementación del acuerdo firmado en noviembre de 2016 y que cese la violencia que -desde entonces- se ha cobrado la vida de 236 de ellos.

Enarbolando pancartas en las que se leían consignas como "Somos el grito de los que ya no están", "Luchamos por la vida y por la paz" o "Duque, no firmamos la paz para ser asesinados", quienes participaron en la manifestación lo hicieron vistiendo camisetas blancas con mensajes alusivos a la paz y llevaban también banderas de Colombia y afiches del fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tirofijo, muerto en 2008.

Entre el grupo de manifestantes había numerosos escoltas de los asignados por el Gobierno a algunos de los antiguos guerrilleros para su protección. Varios de los líderes del partido FARC acompañaron la marcha, entre ellos Pastor Alape Lascarro y Rodrigo Granda, y los hoy senadores Victoria Sandino y Julián Gallo Cubillos.

"Queremos sensibilizar a este país y por supuesto llamar también la atención del Gobierno nacional y del Estado porque hasta el día de hoy han sido asesinados 236 exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz", dijo Gallo. El exjefe guerrillero insistió en que "el destino de este país no puede seguir siendo un conflicto armado eterno" y llamó a la ciudadanía colombiana a construir una sociedad más democrática y más justa porque eso "tiene que ver con la garantía del derecho a la vida de todos los colombianos".

Gobierno: "estamos tomando todas las medidas que se necesitan para protegerlos"

Ante esto, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, dijo que la Administración Duque está abierta a escucharlos y que está " tomando todas las medidas que se necesitan para protegerlos. Si ellos tienen información de condiciones que nos puedan favorecer dentro de esa labor es importante que nos lo hagan conocer, es importante que hablen con nosotros".

"No hay un teléfono que no se haya contestado ni ninguna reunión que no se haya realizado y, por el contrario, les hemos solicitado muchas veces toda la información disponible para mejorar las medidas y las investigaciones", aseguró el funcionario.

ama (efe, afp, Noticias Caracol, El Espectador)