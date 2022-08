Colombia, entre la esperanza y la violencia

No puede contener las lágrimas cuando habla de sus dos hijos desaparecidos. En ese momento Wilmer tenía 14 años y Robinson 15. "Desde 2009, he pasado por un calvario porque no sabía por qué y para qué se los llevaban", dijo a DW Luango Rodríguez. "El deseo más profundo de una madre es tener los restos de sus hijos en sus manos y poder darles un entierro digno".

Luango Rodríguez es una de las muchas víctimas de la brutal guerra civil colombiana "¿Cómo encuentra la fuerza para pasar por todo esto y seguir luchando?", le pregunta la ministra Svenja Schulze, quien tampoco puede contener las lágrimas al hablar con esta mujer colombiana. Bogotá es la primera parada de la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania durante su viaje a América Latina. Le dedica tiempo a las víctimas, las escucha, quiere entender en qué instancia se encuentra Colombia en el proceso de paz.

La sangrienta guerra civil en Colombia, de más de medio siglo, quedó atrás. Con crímenes inimaginables: 450.000 muertos, 121.000 desaparecidos, casi ocho millones de desplazados y niños soldados reclutados a la fuerza.

¿Puede tener éxito la reconciliación?

"Ahora para Colombia lo más importante es la reconciliación", dijo Francisco de Roux en conversación con Schulze. El sacerdote jesuita de 79 años es una de las figuras clave de la paz en Colombia. Para muchas personas, es incluso un santo, porque el jesuita hace mucho por las víctimas de la guerra. Como presidente de la Comisión de la Verdad, de Roux trabajó durante el conflicto armado y presentó frente a los colombianos los escalofriantes resultados.

Para su cita con la ministra alemana, de Roux llegó en su bicicleta. Durante cuatro largos años, la Comisión de la Verdad habló con víctimas y agresores, y realizó más de 30.000 entrevistas en todo el país.

"Alemania fue uno de los apoyos interncaionales más importantes para la Comisión de la Verdad", dijo de Roux. "Es símbolo de un sistema de confianza, paz y justicia". Ahora espera que Alemania siga respaldando la reconciliación colombiana. Aunque la sociedad esté dividida, la gran mayoría apoya la paz, dijo el jesuita: "Colombia está en un momento de esperanza".

La ministra alemana de Cooperación y Desarrollo, Svenja Schulze, recorre la exposición "El Testigo".

El nuevo gobierno de Petro tiene objetivos ambiciosos

Esa esperanza también recae en los hombros del presidente recientemente electo, Gustavo Petro. Es el primer presidente de izquierda de Colombia. Entre sus promesas se encuentra la paz y poner en práctica las recomendaciones estructurales presentadas por la Comisión de la Verdad.

El presidente Petro, además, prometió reformas en casi todos los ámbitos políticos: una reforma agraria, una reforma fiscal, una reforma sanitaria, la reestructuración ecológica de la economía y una reforma de la Policía y el Ejército. También quiere emprender la lucha contra la pobreza, en un país en el que el 40 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y en el que los ingresos se distribuyen de forma extremadamente desigual.

"Este gobierno comenzó con una visión y generó grandes expectativas. Ahora debe haber mejoras tangibles", dijo Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), con sede en Bogotá. De lo contrario, la decepción será grande, y existe el peligro de que se desaten protestas.

Alemania quiere seguir brindando respaldo

"La política de desarrollo es un componente esencial de la política de seguridad", dijo Svenja Schulze luego del encuentro. Se trata de lograr que haya seguridad humana y una sociedad pacífica. El nuevo gobierno de Petro es un punto de inflexión en la historia de Colombia.

Pero el sangriento conflicto continúa, a pesar de que en 2016 se firmó el histórico Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC. "Los activistas de los derechos humanos, los sindicalistas y los periodistas siguen estando en peligro. La economía de la droga está floreciendo, franjas enteras de tierra están en manos de grupos armados, y el Estado no tiene el control allí", dijo Peters.

Las mujeres que buscan a sus seres queridos que están desaparecidos, también se quejan de la violencia y de los intentos de intimidación que sufren cuando luchan por sus derechos. "No se olvide de nosotras, las mujeres que estamos luchando", dijo Luango Rodríguez a la ministra Svenja Schulze, quien prometió: "Alemania seguirá apoyando a Colombia en el proceso de paz. No las dejaremos solas".

