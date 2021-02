Colombia: Comisión de la Verdad pide al Gobierno dialogar con grupos armados

La Comisión de la Verdad -creada a instancias del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las FARC- pidió este martes (23.02.2021) al Gobierno de Iván Duque dialogar con los grupos armados ilegales para consolidar la paz en el país.

Así lo expresó el comisionado Leyner Palacios en una rueda de prensa virtual en la que la entidad fijó su posición sobre la afectación que sufren las personas indígenas, agricultoras y afrodescendientes por enfrentamientos entre grupos armados.

"Creemos que la no negociación con los grupos de las (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) AGC, los diferentes grupos que denominan paramilitarismo, pero también la no negociación con el (Ejército de Liberación Nacional) ELN nos hace poner en un escenario muy difícil para la consolidación de la paz", dijo Palacios. El comisionado -sobreviviente de la masacre de Bojayá, una de las peores del conflicto armado colombiano- aseguró que "es un suicidio, es un tiro al pie, no avanzar en la búsqueda de una paz más completa".

Palacios explicó que la "degradación del conflicto en estos territorios es de una dimensión incalculable. Los colombianos debemos estar muy conscientes de que si esto continua así va a haber peores masacres que la de Bojayá". Para el comisionado, el aumento de la violencia ocurre por errores políticos que no han permitido avanzar en diálogos de paz.

"Hoy esa degradación que tenemos precisamente se da por esos errores en tomar decisiones políticas que han imposibilitado avanzar en este tipo de negociaciones para que las comunidades puedan estar tranquilas", afirmó Palacios y añadió que "la no búsqueda de una salida al conflicto armado con los distintos grupos que están en la confrontación es la condena a la muerte de las comunidades campesinas".

A propósito de la violencia en el Pacífico colombiano, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que cuatro ataques y actos violentos en el municipio colombiano de Tumaco, fronterizo con Ecuador, dejaron al menos 11 muertes este pasado fin de semana.

ama (efe, rnc)