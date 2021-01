Colombia: amenazan de muerte a ambientalista Francisco Vera

Colombia: historias de defensoras perseguidas

Por los derechos de las mujeres Wayuu

“Si la gente no conoce sus derechos, no tiene cómo reclamar”, dice Jaquelin, de la Organización Fuerza de Mujeres Wayuu, en la región de la Guajira colombiana. Ha recibido amenazas por denunciar la contaminación de empresas mineras y hace varios años vive desplazada de su comunidad. “La primera amenaza no me la hicieron a mí directamente, sino a mi hija de 15 años, donde más me duele”.