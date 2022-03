"CODA" gana Óscar a mejor película y Will Smith a mejor actor

"CODA" ganó el Óscar a la mejor película de la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, que se celebró la noche este domingo (27.03.2022) en el teatro Dolby de Los Ángeles.

El Óscar al mejor actor que Will Smith se llevó por su papel en "Rey Richard: una familia ganadora" es la coronación de una vasta carrera en la que el "Príncipe del Rap" destacó en el mundo de la música, de la televisión y del cine.

El carismático rapero convertido en actor fue galardonado con el mayor premio de Hollywood por su interpretación del padre de las estrellas del tenis Venus y Serena Williams en la película biográfica de los estudios Warner Bros.

Will Smith.

A los 53 años, Smith venció a dos ganadores del Óscar, Javier Bardem ("Being the Ricardos") y Denzel Washington ("La tragedia de Macbeth"), y a dos nominados en otras ediciones, Benedict Cumberbatch ("El poder del perro") y Andrew Garfield ("tick, tick... BOOM!").

Minutos antes de ganar la estatuilla, Smith protagonizó un incidente que se hizo viral, al golpear en el escenario al humorista Chris Rock, que acababa de hacer un broma sobre el cabello rapado de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre alopecia.

"Quiero pedir disculpas a la Academia" de los Óscar, dijo llorando al recibir el Óscar. "El amor te hace hacer locuras", declaró Will Smith tras recibir el trofeo.

Mejor director

Para Smith, que había sido nominado en 2002 por "Ali", la película biográfica sobre el astro del boxeo, y en 2007 por "En busca de la felicidad", se materializó este domingo la creencia de que la tercera es la vencida.

La estadounidense Jessica Chastain ganó el Óscar a la mejor actriz por "Los ojos de Tammy Faye" en la que encarna a una teleevangelista de gran corazón.

La actriz, de 45 años, ya había sido candidata al Óscar dos veces. Este domingo se impuso frente a Penélope Cruz ("Madres Paralelas"), Kristen Stewart ("Spencer"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") y Olivia Colman ("La hija oscura").

De su lado, la neozelandesa Jane Campion cumplió con las expectativas y logró el Óscar a la mejor dirección gracias a "The Power of the Dog", por lo que consiguió volver a recoger una estatuilla 28 años después de "The Piano".

Jane Campion.

Campion se convierte así en la tercera mujer en conseguir el reconocimiento de la Academia de Hollywood a mejor dirección, después de Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker") en 2010, y Chloé Zhao ("Nomadland"), quien se coronó el año pasado.

En esta edición, la cineasta neozelandesa venció a Kenneth Branagh ("Belfast"); Steven Spielberg ("West Side Story"); Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza") y Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car").

mg (efe, afp)