Cobertura especial: crisis política en Venezuela

21:22 horas (CET). Cabello desestima respaldo de militares a Guaidó

El jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, desestimó este lunes el respaldo que varias decenas de militares han ofrecido al titular del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino, al considerar escaso el número de deserciones. "Nuestra Fuerza Armada tiene un aproximado de 280.000 hombres y mujeres (y) se llevaron 12, van bien, sigan avanzando que van bien", dijo Cabello ante miles de seguidores en el estado de Trujillo (oeste). Cabelló indicó que la oposición "esperaba" el sábado pasado que se produjeran miles de deserciones que no ocurrieron, cuando activó una operación para ingresar donaciones de alimentos y medicinas que están almacenadas en las fronteras de Brasil y Colombia con Venezuela. (EFE)

21:20 horas (CET). México pide a Venezuela no caer en la tentación de usar la fuerza

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a Venezuela que no caiga en la "tentación del uso de la fuerza" luego del enfrentamiento entre venezolanos que trataban de llevar ayuda humanitaria y las autoridades de ese país este sábado. "No puedo opinar más porque está muy polarizado, y yo considero que lo mejor es el diálogo y alejar la tentación del uso de la fuerza, que se busque una solución diplomática", señaló en su rueda de prensa matutina el mandatario. Si bien apeló a la Constitución mexicana, que insta a la no intervención en asuntos exteriores, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias, sí remarcó que "no queremos violencia de ninguna parte. Somos partidarios de la no violencia". (EFE)

21.04 horas (CET). Rechazan intento de asalto a dos cuarteles en Anzoátegui

Simpatizantes de la oposición han intentado asaltar dos cuarteles del estado de Anzoátegui, en el este del país, según han reconocido responsables del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En concreto, el coordinador político del PSUV en Anzoátegui, Luis José Marcano, ha acusado al gobernador del estado, Antonio Barreto Sira, y al alcalde de Urbaneja, Manuel Ferreira, ambos afines a la oposición, por estos intentos de asalto contra el Batallón de Cazadores General de División Pedro Zaraza (Bacazaraza), ubicado en Barcelona, y el Comando Regional N° 7, en Puerto La Cruz, informa la agencia de noticias estatal venezolana, AVN. "No pudieron, no pasaron y jamas pasarán a los cuarteles", ha remachado Marcano en rueda de prensa. Además, ha recordado a Ferreira que su antecesor en el cargo, Gustavo Marcano, se encuentra prófugo de la justicia venezolana. (Europa Press)

21:03 horas (CET). Desertor venezolano pide a Fuerzas Armadas rebelarse y reconocer a Guaidó

El militar desertor venezolano Rafael José Zavarce pidió este lunes a sus compañeros de las fuerzas armadas que se "rebelen" y reconozcan al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela, después de entregarse a las autoridades colombianas en la ciudad fronteriza de Cúcuta. "Que se rebelen y reconozcan a Guaidó como presidente, por la libertad de Venezuela", dijo Zavarce, sargento segundo del Ejército, en declaraciones a EFE. Este militar llegó a Cúcuta desde el estado de Aragua con el apoyo de un familiar que le facilitó dinero para comprar el pasaje y afirmó que entró por la frontera con el estado venezolano de Zulia. Agregó que la situación en Venezuela es "lamentable" porque "hay muchos seres que son ignorantes" y que se decidió a dar el paso por su "familia", por su futuro y por el de sus hijos. (EFE)

21:01 horas (CET). Fiscalía venezolana imputa a 8 personas por quema de un autobús

El Ministerio Público de Venezuela informó este lunes que imputará a dos mujeres y seis hombres por estar presuntamente involucrados en la quema de un autobús en la población de Ureña, fronteriza con Colombia. Este autobús fue quemado en el marco de las protestas que se desarrollaron el pasado sábado en esa localidad del estado occidental de Táchira cuando manifestantes peleaban por el ingreso de la ayuda humanitaria para Venezuela desde Colombia. De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público (MP) difundido este lunes, el autobús pertenecía a la línea de transporte estatal Transtáchira. "Según la investigación preliminar, los presuntos responsables fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) luego de que desalojaron cinco unidades de transporte y las tomaron por la fuerza", dice el comunicado. (EFE)

20:29 horas (CET). Embajador de Venezuela en Nicaragua pide "no creer lo que llegar por las redes"

El embajador de Venezuela en Nicaragua, Francisco Javier Arrúe, llamó este lunes a los nicaragüenses a no creer en "lo que llega por las redes" sociales, sobre la crisis del país sudamericano. "Yo hago un llamado al pueblo nicaragüense, a nuestro estimado y honroso pueblo nicaragüense: no se crean lo que llega por las redes, están mintiendo para que ustedes también sientan el dolor y la angustia de que Venezuela se está cayendo, no es verdad", dijo Arrúe, a través del Canal 4 de televisión, de perfil oficialista. (EFE)

20:11 horas (CET). Los Verdes de la Eurocámara piden un "plan B no militar" para Venezuela

Los Verdes de la Eurocámara pidieron este lunes 25 de febrero a la Unión Europea (UE) un "plan B no militar" para Venezuela, que implique contactos con países como Rusia y China y esfuerzos para convencer a Nicolás Maduro de aceptar que organizaciones neutrales se ocupen de asegurar la llegada de ayuda humanitaria. "La UE debe ahora involucrarse más activamente en el desarrollo de un plan B no militar", indicaron en un comunicado la italiana Mónica Frassoni y el alemán Reinhard Bütikofer, que abogaron por intensificar "la presión política, económica y diplomática sobre Maduro". Alertaron de que "se está agotando el tiempo para que la UE evite un empeoramiento de la situación en Venezuela" e instaron a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini a "tomar medidas". (EFE)

20:04 horas (CET). Casi 170 miembros de fuerza armada venezolana desertaron y cruzaron a Colombia

Once miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela desertaron en las últimas horas a Colombia, que en dos días ha recibido a 167 de ellos, informó este lunes la autoridad migratoria. Al menos cinco uniformados, uno vestido de civil, ingresaron este lunes por el puente internacional Simón Bolívar, que une a ambas naciones, constató un equipo de la AFP en la ciudad colombiana de Cúcuta. Dos de ellos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llegaron acompañados de sus perros antidrogas. "Estamos en desacato con el gobierno que tenemos", dijo uno de ellos, que venía escoltado por soldados colombianos. De los 167 que han desertado, 157 han entrado por el departamento del Norte de Santander, del que Cúcuta es capital, y 10 por el de Arauca, indicó Migración Colombia en un comunicado. (AFP)

19:52 horas (CET). Ecuador recibe credenciales del embajador de Venezuela designado por Guaidó

El canciller ecuatoriano, José Valencia, recibió las cartas credenciales del nuevo embajador designado por el jefe del Parlamento de Venezuela y quien se proclamó presidente interno del país, Juan Guaidó, informó este lunes el Ministerio de Exteriores. En un comunicado la Cancillería ecuatoriana precisa que Valencia recibió en su despacho las copias de cartas credenciales de varios embajadores, entre ellos René de Sola Quintero, el nuevo representante diplomático venezolano. De Sola reside en Ecuador desde hace más de 14 años y es abogado y miembro del Colegio de Abogados de Pichincha. (EFE)

19:45 horas (CET). Estados Unidos 19:34 horas (CET). Pence anuncia 44 millones de euros en ayuda a países que acogen venezolanos

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció este lunes desde Bogotá que aportarán 44 millones de euros adicionales para apoyar a los países que han acogido a los venezolanos que han huido del país en medio de la crisis económica y política. Asimismo, Pence ha destacado que casi 200 funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas han desertado desde el sábado. "Vamos a intensificar nuestro trabajo. Estamos identificando nuevas áreas en la frontera donde podemos brindar asistencia adicional al pueblo de Venezuela. Estados Unidos destinará 56 millones de dólares (44 millones de euros) adicionales para responder a nuestros aliados en la región a medida que ayudan a los venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro", apuntó Pence. (Europa Press)

19:17 horas (CET). Guaidó dice que permisividad con Maduro amenaza la democracia

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, dijo este lunes en Bogotá que "ser permisivo" con "la usurpación" que considera que Nicolás Maduro hace con el poder "sería una amenaza para la democracia en toda América". En su discurso afirmó que "no es un tema de democracia o dictadura. No hay dilema entre guerra y paz, es la paz, la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer". Igualmente, afirmó que Maduro "piensa que bloquear la ayuda humanitaria fue un logro" y que cree que "normalizando la crisis" el régimen "podrá resistir". (EFE)

19:09 horas (CET). ONG denuncia nuevos ataques contra pemones en el sur de Venezuela

La ONG venezolana Foro Penal afirmó este lunes que continúa el "ataque" contra la población de Cumaracapai (Bolívar, sur), que linda con Brasil y está compuesta principalmente por aborígenes de la etnia pemón, en medio de la tensión desatada por el intento de ingresar ayudas al país sudamericano. El director de la ONG, Alfredo Romero, dijo en una rueda de prensa en Caracas que "la agresión contra el pueblo indígena ha sido muy importante y muy grave", y que los "capitanes" aborígenes han tenido que abandonar el poblado para ocultarse en zonas boscosas. Romero también dijo que las escaramuzas entre la población civil y las fuerzas de seguridad del Estado iniciaron el pasado viernes, cuando un grupo de manifestantes intentó impedir el paso de un convoy militar que cerró los pasos fronterizos con Brasil, tras una orden del presidente Nicolás Maduro.

Cumbre del Grupo de Lima en Bogotá.

18:52 horas (CET). Brasil dice que sanciones deben afectar a "régimen de parias" en Venezuela

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, afirmó este lunes que las sanciones internacionales a Venezuela deben incidir sobre el "régimen de parias internacionales" que encarna el Gobierno de Nicolás Maduro. "La verdadera amistad con Venezuela se debe exprimir por una vigorosa movilización del pueblo venezolano, que no puede hacerse cargo del peso de las sanciones, que deben incidir sobre el régimen, remitiéndolos todos a la categoría de parias internacionales, que es lo que son", dijo en su intervención en la reunión del Grupo de Lima. El Grupo de Lima se reúne este lunes en Bogotá, con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y de Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario interino de Venezuela, para estrechar el "cerco diplomático" a Nicolás Maduro después de que el intento de ingresar ayuda humanitaria a ese país acabara en violencia. (EFE)

18:46 horas (CET). Estados Unidos pide reunión del Consejo de Seguridad por Venezuela

Estados Unidos solicitó este lunes una reunión sobre Venezuela para mañana martes en el Consejo de Seguridad de la ONU, según informaron fuentes diplomáticas. La solicitud estadounidense busca una sesión abierta del Consejo de Seguridad, que abordó por última vez la situación en el país latinoamericano el pasado 26 de enero. (EFE)

El fin de semana de los extremos en Venezuela Ánimos al límite... fronterizo En apoyo a la oposición venezolana liderada por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, el millonario británico Richard Branson organizó un concierto el viernes en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. El objetivo de 'Venezuela Aid Live' era recaudar fondos para la ayuda humanitaria. Decenas de miles vieron a artistas como el puertorriqueño Luis Fonsi y su "Despacito".

El fin de semana de los extremos en Venezuela Foto de grupo Guaidó se hace una 'selfie' con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el de Colombia, Iván Duque y el de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Guaidó llegó a Colombia a pesar de de que la Corte Suprema de Venezuela le había prohibido salir del país.

El fin de semana de los extremos en Venezuela Manos unidas No son solo los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay los que apoyan a Juan Guaidó: más de 50 países lo han reconocido como el legítimo presidente interino de Venezuela. Guaidó se autoproclamó hace un mes antes, el 23 de enero de 2019. La lucha por el poder en Venezuela se ha enconado desde entonces.

El fin de semana de los extremos en Venezuela Manos fuera A escasos 300 metros del concierto ''Venezuela Aid Live' en Colombia, en el lado venezolano de la frontera, el gobernante Nicolás Maduro organizó un contra-concierto. El lema: "manos fuera de Venzuela". Alrededor de 2.500 espectadores acudieron.

El fin de semana de los extremos en Venezuela Un dueto desigual Allí, en Ureña, el público escuchó, entre otros, al cantante venezolano Kasino. Y a Diosdado Cabello, segundo del chavismo, hombre de confianza de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

El fin de semana de los extremos en Venezuela Un puente, que separa Los conciertos tuvieron lugar en los extremos opuestos del puente fronterizo de Tienditas. Guaidó pretendía llevar suministros de ayuda humanitaria para la población venezolana. Pero Maduro tenía el puente bloqueado y vigilado por las fuerzas de seguridad.

El fin de semana de los extremos en Venezuela Transporte de ayuda Maduro decía que la ayuda humanitaria era solo un pretexto para preparar una invasión militar estadounidense de Venezuela. Por eso no permitió que pasara ninguno de los cargamentos. Aquí un camión con Guaidó a bordo.

El fin de semana de los extremos en Venezuela Rabia contra Maduro Un venezolano habla sin éxito con las fuerzas de seguridad para dejar que pasen unos medicamentos y alimentos que el país necesita con urgencia. Aunque Venezuela es el país más rico en petróleo del mundo, la población sufre de pobreza, hambre y malnutrición médica. Decenas de soldados desertaron.

El fin de semana de los extremos en Venezuela Eskalation der Gewalt Los camiones que lograron cruzar la frontera desde Colombia fueron incendiados por las fuerzas de seguridad leales a Maduro. Aquí en Ureña, un oficial de la Guardia Nacional lanza una granada de gas lacrimógeno a los manifestantes. En los disturbios en la fronteras con Colombia y con Brasil, al menos tres personas murieron y unas trescientas resultaron heridas.

El fin de semana de los extremos en Venezuela Aún no hay nada decidido El violento bloqueo de la ayuda fue tildado por Guaidó de "sadismo". Maduro, por otro lado, se declaró a sí mismo ganador y anunció que "el golpe de estado" había "fracasado". El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, amenazó al "tirano enfermo" de Maduro: "ha llegado el momento de tomar medidas" para ayudar al "desesperado pueblo venezolano". Pero, ¿qué "medidas"?



