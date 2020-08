Claudia Schiffer: 50 años de una diva alemana

Karl Lagerfeld: zar alemán de la moda parisina

Lagerfeld, la fuente misma de su inspiración

Su creatividad y espíritu emprendedor no se detienen. Hace poco abrió una tienda en Múnich. "Las tres cosas que más me gustan son la moda, la fotografía y la literatura. Estas tres cosas las hago y todo viene de mi mente. Me encantaría saber cantar pero no sé, me gustaría saber actuar pero no lo necesito, mi vida es ya una pantomima", dice el maestro. Lagerfeld, también un maestro del lenguaje.

Autor: Susanne Dickel / José Ospina-Valencia