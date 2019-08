Ciudadanía y doble nacionalidad: principios complicados

Cómo obtener la ciudadanía alemana

Antepasados

Aunque se tenga antepasados alemanes, es necesario confirmar que estos no hayan perdido dicha ciudadanía. Entre el 01.01.1871 y el 31.12.1913 no se podía vivir diez años fuera de Alemania sin estar inscrito en un consulado germano. Si no se cumplía esa norma, también la esposa y los hijos menores de edad perdían automáticamente la nacionalidad alemana si vivían en el exterior.