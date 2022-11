Ciudad ocupada - La vida en Jersón bajo el dominio ruso

Todos los accesos a Jersón estaban bloqueados y la ciudad carecía de medicamentos, alimentos suficientes y dinero en efectivo. Miles de personas huyeron y era difícil tener información sobre las que quedaron atrás. Dejó de poder verse la televisión ucraniana y fue reemplazada por canales estatales rusos. También se impusieron restricciones estrictas para salir de casa.



Más de ocho meses después de la ocupación, las tropas rusas se retiraron de Jersón el 11 de noviembre de 2022. La ciudad quedó liberada, pero el recuerdo del horror permanece.

Este reportaje describe los primeros días de la invasión rusa con relatos de testigos y ofrece una mirada a la espantosa vida cotidiana bajo la ocupación.





