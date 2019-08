Ciudad alemana ofrece un millón de euros a quien demuestre su inexistencia

La llamada conspiración sobre Bielefeld se ha convertido en una broma en la cultura popular alemana. Ahora, la ciudad ofrece un premio millonario a quien pueda probar que "Bielefeld no existe".

Bielefeld ofrece un millón de euros para demostrar que la ciudad no existe. El departamento de marketing de la ciudad quiere poner fin a una terca teoría de la conspiración.

Hace veinticinco años, en 1993, apareció un texto satírico en Internet. El estudiante de informática Achim Held bromeaba acerca de cómo esa ciudad de Westfalia Oriental, que –según él- no era conocida por nada en particular, no existía.

La conspiración luego se extendió por Internet, donde se postuló que un grupo llamado "SIE" ("ellos", en alemán), creó una ilusión imaginaria de la ciudad.

El chiste se convirtió en una broma común. Frases como "¡Pero si Bielefeld no existe!" son casi obligatorias cuando a alguien lo invitan a la ciudad o le hablan de ella.

Cualquier prueba de que la ciudad de casi 800 años y más de 300.000 habitantes es solo una ilusión puede ser remitida hasta el 4 de septiembre.

Y hasta la canciller Angela Merkel bromeó una vez, durante una visita a Bielefeld, reconociendo que sí existe.

Este miércoles, la ciudad presentó su nueva contra-receta de relaciones públicas, justo a tiempo para el aniversario de la llamada conspiración Bielefeld.

"Si puedes demostrar que Bielefeld realmente no existe, ganas 1 millón de euros", anunció Bielefeld-Marketing en una página web creada al efecto.

La creatividad no tiene límites: "las perlas de tu sabiduría solo deben ser incontrovertibles", dicen, los creadores de la acción, al tiempo que enfatizan en que se toman en serio la oferta del millón, pero que están 99,9 por ciento seguros de que podrán refutar cualquier prueba.

En ausencia de nuevas pruebas, la ciudad planea una celebración oficial con Held, el exestudiante que escribió el texto satírico de 1993, quien se ha dicho sorprendido de cómo se extendió su sátira.

rml (dpa, dwnews)

