Citigroup renuncia a vender filial mexicana Banamex y la colocará en bolsa

El banco estadounidense Citigroup anunció este miércoles (24.05.2023) en un comunicado que va a renunciar a vender su filial mexicana Banamex, tras varios intentos frustrados, y prevé introducirla en bolsa en 2025. No obstante, no indicó en qué bolsa cotizará.

Con motivo de la reestructuración de sus activos en el extranjero, Citigroup anunció en enero de 2022 que deseaba vender el Banco Nacional de México (Banamex), que había comprado en 2001 por 12.500 millones de dólares.

El grupo, que opera con el nombre de Citi, rechazó oficialmente en julio pasado la oferta de compra que había presentado el español Santander. El conglomerado Grupo México ofreció posteriormente unos 7.000 millones de dólares, pero las negociaciones apenas avanzaban.

Sucursal de Banamex en Ciudad de México.

López Obrador reitera propuesta de comprar Banamex

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró en su conferencia mañanera sus intenciones de adquirir Banamex luego de que esta mañana Citigroup informara que canceló el proceso de venta del banco con Grupo México.

"Y hoy sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos, (...) entonces si no quiere vender pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad (de comprarlo)”, sostuvo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Tras el anuncio, López Obrador aseguró que en México "sí necesitamos un banco” y estimó que su Administración podría disponer de hasta 3.000 millones de dólares para ofertar por el banco, mientras que otros 2.000 millones se venderían en acciones a los mexicanos que quisieran.

Señaló que consultará con el secretario de Hacienda para que se vean las posibilidades pues aseguró que "sí tenemos” dinero para la compra.

EE (AFP, EFE)