Citan a canciller de Perú por reunión de Pedro Castillo y Nicolás Maduro

La oposición peruana acordó citar a una comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso al canciller Óscar Maúrtua para que explique la reunión que el presidente de Perú, Pedro Castillo, mantuvo con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, según trascendió este miércoles (22.09.2021).

El congresista fujimorista Ernesto Bustamante, presidente de la comisión de Exteriores del Parlamento peruano, confirmó la solicitud y aseguró en una emisora local que Maúrtua deberá presentarse el próximo 28 de septiembre. "Lo que se ha hecho es coordinar con Cancillería", declaró Bustamante, antes de indicar que ya recibieron la confirmación oficial de la presentación del funcionario.

En esa sesión se le preguntará al canciller por "la reunión no agendada" que Castillo y Maduro mantuvieron el 18 de septiembre en México durante la sexta cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La cita no fue informada ni por el Gobierno peruano ni por el venezolano hasta que fue desvelada el 20 de septiembre por el primer ministro de Perú, Guido Bellido, en un mensaje donde reprendió públicamente al vicecanciller, Luis Enrique Chávez, por decir que la postura de Perú es no reconocer ninguna autoridad legítima en Venezuela.

En ese mensaje, publicado en redes sociales, Bellido afirmó que ambos mandatarios habían conversado sobre soluciones para la crisis migratoria, ya que Perú alberga a casi un millón de personas venezolanas que salieron de su país en los últimos años por la crisis económica. Esto fue confirmado este lunes por Maduro durante una conferencia televisada en la que repasó su participación en la cumbre de la CELAC.

El presidente venezolano explicó que tuvo "una buena conversación" con Castillo donde le dio detalles sobre su plan gubernamental denominado Vuelta a la patria para traer a las personas venezolanas que quieren retornar al país. Asimismo, Maduro destacó que trató con Castillo posibles compras de productos de la agricultura y la industria peruana, necesarios para la economía venezolana.

La comparecencia de Maúrtua ante la comisión parlamentaria también será aprovechada por la oposición para preguntarle por dichas divergencias entre integrantes del Gobierno sobre la consideración de Perú respecto a Maduro. Bustamante dijo que "nosotros no podemos tener una relación diplomática con el régimen del señor Maduro, eso no es posible, porque si no estaríamos realmente insultando a ese más de un millón de venezolanos que están hoy viviendo en el Perú".

Durante la citación ante la comisión del Congreso, a Maúrtua también se le preguntará por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Perú con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), veinticinco años después de que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) rompiera las relaciones en 1996.

ama (efe, el comercio)