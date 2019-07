Cinco horas de reunión entre gobierno y oposición en Barbados tras el fracaso de Oslo

Tras un encuentro con el líder espiritual indio Sri Sri Ravi Shankar, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo este lunes (08.07.2019) en rueda de prensa que el jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, le ofreció reportes "bastante auspiciosos" al término de las primera jornada en Barbados, que habría ocupado cinco horas.

"Ha arrancado el proceso de diálogo con la oposición venezolana", señaló el mandatario, quien explicó que en las conversaciones se aborda "integralmente una agenda" de seis puntos, que incluye temas políticos, sociales y económicos, entre otros, pues "no se está hablando un solo tema". Maduro parecía aquí referirse aquí a las afirmaciones del domingo del líder opositor Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela, en las que afirmó que las citas buscan la "salida a la dictadura", como califica al gobierno.

Maduro llamó a los opositores a que "no se dejen engañar" sobre la agenda del diálogo, aunque alegó que en "los temas de la oposición no me meto", por cuanto este sector tiene "grandes contradicciones". "Estoy seguro que van a ir saliendo acuerdos parciales para beneficio de Venezuela", acotó, siempre y cuando se trabaje "con buena voluntad" y si "no hay intervencionismo gringo para dañar esa mesa".

"Hemos sido tercos en la búsqueda del diálogo con la oposición", sostuvo Maduro, quien enumeró las fallidas conversaciones ocurridas desde el año 2014 hasta el presente. "Ha llegado la hora de ponernos de acuerdo", dijo. Y reiteró que "en el diálogo todas las partes tienen que sentarse y estar dispuestos a ceder posiciones".

Mismas delegaciones que en Oslo

Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país, confirmó que la delegación oficialista es la misma que viajó a Oslo en mayo, encabezada por Rodríguez, el canciller Jorge Arreaza y el gobernador Héctor Rodríguez. Guaidó también envió a los delegados que viajaron entonces a Noruega: el parlamentario Stalin González, el exdiputado Gerardo Blyde, el exministro Fernando Martínez Mottola y el exrector electoral Vicente Díaz.

Sectores de oposición rechazan las conversaciones por considerar que dan "oxígeno" a Maduro; pero el diputado opositor Enrique Márquez, delegado en los acercamientos en República Dominicana, las considera la mejor vía. "Una solución violenta (...), podría generar pérdida de gobernabilidad incluso para un nuevo gobierno", dijo Márquez a AFP.

A la par de las negociaciones en Barbados, Guaidó sostuvo este lunes un encuentro a puerta cerrada con Enrique Iglesias, asesor especial de la Unión Europea para Venezuela bajo la iniciativa del Grupo de Contacto, que promueve nuevas elecciones. Más tarde, el funcionario fue recibido por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. "Iglesias ratifica su compromiso con el proceso de diálogo", apuntó Rodríguez en Twitter.

