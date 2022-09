Cinco autores ucranianos que debería leer

En colaboración con la Feria del Libro de Fráncfort y el Centro PEN, el Festival Internacional de Literatura de Berlín, que se celebra del 7 al 17 de septiembre de 2022, hizo un llamamiento a las instituciones culturales para que participaran en una lectura mundial de literatura ucraniana este 7 de septiembre.

Las lecturas subrayan la solidaridad con Ucraniadurante la guerra, a la vez que crean una oportunidad para descubrir a los autores del país.

Yevgenia Belorusets

Yevgenia Belorusets.

"Hoy me he levantado de madrugada y he visto ocho llamadas perdidas en mi móvil. Eran de mis padres y de algunos amigos. [...] Sentí una fría inquietud. Llamé a mi prima, porque su hermosa voz siempre tiene un efecto tranquilizador en mí, valiente y racional. Me dijo: 'Kievha sido bombardeada. Ha estallado una guerra'".

Estas palabras, escritas el 24 de febrero de 2022, son la primera entrada del diario de guerra de Yevgenia Belorusets. El diario de la artista y fotógrafa se expuso en la Bienal de Venecia, como parte del Pabellón de Ucrania; sus observaciones también se publicaron en el semanario Der Spiegel.

Además de sus diarios, Belorusets es autora de varios libros, entre ellos su última colección de relatos, "Lucky Breaks". Retrata a mujeres de la región del Donbás, muchas de las cuales huyeron cuando estalló la guerra en 2014.

Yuri Andrujovich

Este autor dejó su huella en Ucrania al cofundar en la década de 1980 un grupo de poetas llamado Bu-Ba-Bu (burlesk-balahan-bufonada; burlesca-farsa-bufonería), que promovía una poesía experimental e inconformista que se rebelaba contra la doctrina oficial del realismo socialista, así como contra cualquier seriedad dogmática en el género literario.

Sus novelas, como "La Moscoviada", "Perversión" y "Recreaciones", han sido ampliamente traducidas. Sus ensayos también exploran las identidades culturales y sus opiniones pro-ucranianas y pro-europeas. También ha traducido al ucraniano varias obras de la literatura universal, desde Shakespeare hasta Rilke y la poesía de la Generación Beat estadounidense.

Oksana Zabuzhko

Cuando la provocativa novela de Oksana Zabuzhko "Trabajo de campo en el sexo ucraniano" salió a la luz en 1996, desató la polémica entre críticos y lectores, pero también pasó una década en la cima de las listas de los libros más vendidos del país, convirtiéndose en "el libro ucraniano más influyente de los 15 años de independencia", según una encuesta de 2006.

Narra la historia de una mujer que pretende liberarse de las convenciones ucranianas impuestas a las mujeres, explorando por el camino ciertos aspectos de la identidad cultural del país, justo cuando Ucrania estaba en proceso de redefinirse a través de la independencia. Actualmente se encuentra entre las obras de nueva prosa ucraniana más traducidas del mundo.

Serhiy Zhadan

Serhiy Zhadan.

Autor de 12 libros de poesía y 7 novelas, Serhiy Zhadan es descrito como el "poeta estrella y rockero de Ucrania".

Su última obra en prosa, "El orfanato: una novela", se centra en los civiles que viven en una zona de conflicto en el este de Ucrania. Otras novelas aclamadas de Zhadan son "Depeche Mode" y "Voroshilovgrad".

Más allá de su obra literaria, también es conocido por su activismo político. Su Fundación Benéfica Serhiy Zhadan proporciona ayuda humanitaria a las ciudades en primera línea, y ha seguido organizando la ayuda en su ciudad natal, Járkov, tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.

Ilya Kaminsky

El autor, nacido en 1977 en una familia judía, perdió la mayor parte de su oído a los 4 años debido a las paperas. Era un adolescente cuando su familia encontró asilo en Estados Unidos en 1993, al enfrentarse al antisemitismo en Ucrania.

Superando los retos de su juventud, Kaminsky se hizo famoso con su poesía escrita en inglés, su segunda lengua.

Sus colecciones de poesía, "Dancing in Odessa" (2004) y "Deaf Republic" (2019) fueron ampliamente aclamadas. Este último fue seleccionado como mejor libro del año por varias publicaciones en 2019 y también fue finalista del National Book Award. Ese mismo año, Kaminsky fue nombrado entre los "12 artistas que cambiaron el mundo" por la BBC.

(gg/ers)