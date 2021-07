Cinco aspectos de la prohibición del uso del plástico en la UE

A partir de este sábado, 3 de julio de 2021, ya no se pueden vender en la UE bastoncillos de algodón para las orejas, cubiertos, pajitas, varillas para batir, palos de sujeción de globos y envases de poliestireno. Ni tampoco las bolsas oxodegradables de plástico que son publicitadas como biodegradables, pero que, según la UE, se descomponen en microplásticos que no lo son. Estas bolsas desechables constituyen alrededor del 70 por ciento de la basura marina en Europa. A partir de ahora, las cafeterías y restaurantes tendrán que utilizar tazas y pajitas de bambú, celulosa y otros materiales biodegradables. Pero no todo el plástico queda prohibido con la nueva regulación. Bolsas de un solo uso, botellas, envases de comida para consumo inmediato, paquetes, envoltorios, filtros de cigarrillos, productos sanitarios y toallitas húmedas serán restringidos y los productores tendrán que pagar por su limpieza, así como llevar a cabo campañas de concienciación sobre el impacto ambiental de estos productos.

El objetivo final es lograr un modelo de economía circular en la UE, en el que los plásticos desechables que sigan usándose puedan ser reutilizables o reciclables en 2030. Acá repasamos cinco aspectos interesantes sobre el plan de la UE para un futuro libre de plásticos.

1. ¿Cómo implantarán los países de la UE las nuevas medidas sobre el plástico?

Todos los países de la UE tuvieron que presentar en julio de 2020 un plan para implementar la directiva sobre plásticos de un solo uso. Francia, por ejemplo, prohibirá la mayoría de envases para frutas y verduras, así como las bolsitas de té de plástico, el confetti y los juguetes de plástico que se ofertan como parte de los menús infantiles. Alemania, por su parte, prohibirá los envases de comida de poliestireno. En Luxemburgo, no se podrá vender plástico de un solo uso en festivales, mientras que en Grecia ya se prohibió su uso en febrero en dependencias gubernamentales. Otros países, como Italia y Bélgica, introducirán un impuesto al plástico para desincentivar su uso. En línea con el llamado Pacto Verde europeo, todos los países de la UE deben alcanzar un modelo económico circular en 2030.

2. ¿Qué pasa con las botellas de plástico?

La nueva directiva no prohíbe el uso de botellas de plástico. Hechas de teraftalato de polietileno, estos contenedores plásticos son de los pocos que pueden ser reciclados y usados para hacer nuevas botellas, envases o fibras. El problema es que, en Europa, solo se recoge para reciclaje el 65 por ciento de las botellas. Las demás se descomponen en un proceso que lleva más de cien años. La directiva sobre plásticos de un solo uso establece que el objetivo de recogida para estas botellas sea del 90 por ciento en 2029.

3. Algunas alternativas al plástico

Los polímeros naturales que no sean modificados químicamente están excluídos en la directiva. Aquí saldrán ganando una serie de nuevos materiales sostenibles que no están considerados como químicamente modificados. Estos incluyen la celulosa regenerada, usada para crear viscosa, lyocel y capas de celulosa. La celulosa regenerada es el biopolímero más abundante en nuestro planeta y se utiliza para crear un material fuerte, transparente y complementamente biodegradable, que además es impermeable a la grasa.

Utilizada antes de la introducción de los plásticos basados en el petróleo, la celulosa ha vuelto. Por otro lado, los bastoncillos de algodón para las orejas se harán de bambú y se podrán desechar en la basura destinada a productos orgánicos. Los cubiertos hechos de plásticos de un solo uso también serán reemplazados por bambú compostable y completamente biodegradable, que es barato y crece con rapidez.

4. ¿Por qué aparecen en la lista las colillas de los cigarrillos?

El artículo 8 de de la directiva de plásticos de un solo uso especifica que los productores de tabaco deberán pagar la factura de la limpieza de cigarrillos que contienen filtros de plástico. Hechos de acetato de celulosa, un polímero que se descompone muy lentamente, anualmente se tiran a la basura alrededor 4,5 trillones de colillas de cigarrillos. Los activistas piden directamente que se prohíban, pero eso no sucederá hasta 2027, cuando se actualice la directiva sobre plásticos de un solo uso.

5. ¿Están incluídos en la normativa los plásticos producto de la pandemia?

La prohibición de plásticos de un solo uso excluye plástico de material médico, como mascarillas y guantes, tan utilizados durante la pandemia. En la UE se han usado alrededor de 170.000 toneladas más de este tipo de material durante la pandemia, por lo que crecen las voces que piden alternativas. En algún momento, el plástico de la pandemia tendrá que formar parte de las reformas que regulan el plástico de un solo uso en la UE.

(ms/ers)