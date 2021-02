Cierre de fronteras en Schengen provoca críticas de la Comisión Europea

Alemania prolongó sus limitaciones estrictas de ingreso para la República Checa, Eslovaquia y el estado austríaco de Tirol hasta el 3 de marzo de 2021. En la frontera con la República Checa rige una prohibición de entrada. Solo hay unas pocas excepciones para choferes de camiones y trabajadores "esenciales” que deben viajar de ida y vuelta.

Estos continuos controles de frontera, necesarios según el Gobierno alemán para evitar la propagación de la mutación británica del coronavirus en Baviera y Sajonia, provocan disgusto en la Comisión Europea (CE). Esta envió quejas por escrito a Alemania, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Hungría y Bélgica este lunes (22.02.2021), calificando las medidas de "desproporcionadas” e inclusive "discriminatorias”. Según la CE, la protección contra la mutación del coronavirus se podría haber realizado tomando medidas menos drásticas. Ahora, los países mencionados tienen 10 días para responder a esas recriminaciones.

Alemania rechaza las recriminaciones

Alemania, sin embargo, no necesitó días para responder. Michael Roth, el ministro de Estado para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, manifestó su indignación: "Rechazo las acusaciones de Bruselas, de que no respetamos las leyes europeas”, dijo Roth en una videoconferencia con sus colegas del bloque comunitario.

La UE reprochó a Alemania y a los otros cinco países haber trasgredido las recomendaciones que ellos mismos habían acordado en enero. "Respetamos las normas de Schengen”, dijo Roth. Dentro del espacio de Schengen no debe haber controles de personas entre los 26 países europeos que lo conforman. Sin embargo, sí puede haber excepciones, que deben ser argumentadas suficientemente y luego dependen de la aprobación de la CE.

Baviera se defendió de las críticas diciendo que "los controles no son desproporcionados, sino urgentemente necesarios”. La incidencia de casos por cada 100.000 habitantes en siete días está en algunas zonas de la República Checa en más de 1.400, dijo Florian Hermann, el jefe de la cancillería de Estado bávara, y ese peligro debe ser tomado muy en serio. Los tests a los choferes de camiones en la frontera son "urgentemente necesarios”, porque la movilidad es un problema en la pandemia.

La frontera con Francia debe seguir abierta

A todo esto, Michael Roth hizo hincapié en que la frontera con Francia debe seguir abierta, luego de mantener conversaciones con representantes franceses acerca de la peligrosidad de la variante africana del coronavirus. "Esperamos poder estar a la altura de la especial relevancia de la frontera germano-francesa para toda Europa, porque la vida y el trabajo en esa región están tan estrechamente ligados como, probablemente, en ninguna otra región de la Unión Europea”, subrayó Roth. En este momento hay conversaciones entre Alemania y Francia para unificar las medidas a ambos lados de la frontera. Actualmente, en Alemania, por ejemplo, los comercios están cerrados, pero en Francia están abiertos. En ese país rige un toque de queda a partir de las 18:00 horas, pero en Alemania no hay limitaciones de salida. Como medida extrema, el jefe de gobierno del estado del Sarre, Tobias Hans, de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), no descarta un cierre de fronteras hacia Francia o Luxemburgo si hubiera "diferencias graves” en la incidencia de contagios.

Quejas de Baviera

El ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, se había pronunciado repetidamente contra los controles fronterizos. Los guardias fronterizos no pudieron detener el virus, dijeron en entrevistas tanto Asselborn como la comisionada de Salud de la UE, Stella Kyriakides. Esas quejas fueron escuchadas por el jefe de gobierno de Baviera, Markus Söder, quien, cuando se introdujeron los controles fronterizos, dijo que la UE debería ocuparse de las vacunas y dejarlo hacer a él lo necesario en la frontera. La República Checa y Austria habían declarado algunas partes de sus países como peligrosas "áreas de mutación" y las sellaron internamente. Pero los distritos bávaros afectados por altas cifras de incidencia no están aislados del resto de Baviera.

Los ministros europeos debatieron este martes (23.02.2021), en Bruselas, los controles fronterizos. El tema también será tratado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea el jueves (25.02.2021) en una cumbre por videoconferencia. Después de todo, se había pactado que no habría cierre de fronteras dentro de la zona de Schengen. Pero Bélgica cerró sus fronteras para ingresos y egresos "no esenciales”, Portugal cerró sus fronteras con España, y también Finlandia y Hungría se aislaron.

El certificado de vacunación para la UE tiene que llegar

Sin embargo, a más tardar en el verano boreal, todo debería ser completamente diferente. Los países de la UE que ganan mucho dinero con el turismo de masas -es decir, España, Portugal, Grecia, Italia y Francia- quieren salvar la próxima temporada de viajes, en lo posible. Grecia y Chipre están a la vanguardia y permiten que las personas que pueden demostrar que han sido vacunadas contra el COVID-19 ingresen como turistas.

El tema del certificado de vacunación para la UE debe volver a incluirse en la agenda, dijo Michael Roth.

Ahora hay estudios disponibles, especialmente del Estado pionero, Israel, que muestran que las personas vacunadas ya no propagan el virus. "Es una noticia maravillosa", dijo el ministro de Estado para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Michael Roth. Por tanto, el tema del "certificado de vacunación" debe volver a incluirse en la agenda. No se trata de "privilegios" para las personas vacunadas cuando viajan o acceden a eventos, sino de "derechos de libertad" normales. El "pase de vacunación" uniforme en la UE llegará, pero la pregunta es cuándo. "Cuando hayamos vacunado a un número significativo de nuestra población, tendremos que decidir qué significa el estatus de persona vacunada para la movilidad en la Unión Europea. Al respecto no hay ningún tipo de disenso en la UE", aseguró Michael Roth.

