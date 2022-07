Científicos sugieren que la comunicación cuántica interestelar permitiría el contacto con extraterrestres

Un grupo de investigadores de la Universidad de Edimburgo (Escocia) ha elaborado un complejo sistema matemático que podría ser utilizado para establecer contacto con extraterrestres a través de la física cuántica, según publicó recientemente la revista Physical Review D.

Si bien hasta ahora no existe evidencia sólida sobre vida inteligente en otros planetas, eso no significa que no exista. Bajo esta idea, los físicos teóricos ven posible que estas supuestas civilizaciones extraterrestres puedan recibir mensajes cuánticos a distancias interestelares, siempre y cuando posean este tipo de tecnología.

Comunicación cuántica y su desarrollo en la Tierra

En primer lugar, los científicos insisten en enfocar los esfuerzos para hacer posible las comunicaciones cuánticas en la Tierra, que en teoría haría posible que la transferencia de información sea muchísimo más rápida y segura que la de los sistemas actuales.

Sin embargo, en la actualidad, estas redes cuánticas son muy frágiles y susceptibles a las interferencias. A medida que las partículas cuánticas interactúan con su entorno, puede ocurrir la ruptura del estado cuántico, algo que se llama decoherencia cuántica.

"Los estados cuánticos generalmente se consideran muy delicados, y si hay algún tipo de interacción externa, se destruye ese estado", explicó el principal autor de la investigación, el físico teórico Arjun Berera.

Envío de señales al espacio sin interferencias

Los investigadores plantean que, una vez que estas comunicaciones cuánticas se estabilicen en la Tierra, entonces estas mismas podrían ser también enviadas al espacio interestelar mediante rayos X, con fotones o partículas de luz.

De esta forma, hacia un entorno "más limpio" y con escasas posibilidades de interferencia, los fotones se utilizarían como partículas cuánticas que podrían ser enviadas a través de cientos de miles de años luz, mucho más allá de la Vía Láctea.

"Es plausible que la comunicación cuántica mediada por fotones pueda establecerse a través de distancias interestelares, en particular para los fotones en la región de los rayos X por debajo de la masa del electrón", escriben los investigadores.

Una herramienta que podría no usarse nunca

Los mensajes cuánticos podrían ser adecuados para establecer contacto con civilizaciones extraterrestres porque se asume que se trata de vida inteligente y que cuentan con la tecnología de recepción adecuada, aunque esto es solo especulación.

"En principio, debería ser posible detectar una señal cuántica procedente de un cuerpo astrofísico o incluso una señal inteligente de una civilización extraterrestre", según afirmaron los investigadores.

Por lo demás, no se toma en cuenta la interpretación de los mensajes cuánticos que podría tener una supuesta civilización alienígena. Asimismo, no se sabe con exactitud cuándo esta tecnología cuántica de comunicación podrá utilizarse en la Tierra de forma masiva. De esta manera, las ideas propuestas por los científicos solo podrían servir en caso de que se compruebe la existencia de extraterrestres.

