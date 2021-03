Científicos publican gratuitamente en internet la "receta" de la vacuna de Moderna

Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford ha publicado las secuencias de ARNm de la vacuna de Moderna que utiliza para combatir el coronavirus y las ha colgado en GitHub para que cualquiera pueda descargarlas, informó Motherboard.

"Las vacunas de ARN se han convertido en una herramienta clave para avanzar en los desafíos planteados tanto en la actual pandemia como en otros numerosos retos médicos y de salud pública", reza el PDF de cuatro páginas publicado por los científicos.

Los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y de los departamentos de patología, genética, pediatría y medicina habían pedido permiso a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para conservar los viales vaciados que, de otro modo, habrían sido desechados.

Diferenciar entre el ARN fabricado por la vacuna y el ARN del virus

Los expertos afirman que la publicación ayudará a los investigadores de todo el mundo a identificar mejor, a la hora de analizar las muestras, si se trata de secuencias del virus COVID-19 o de vacunas para tratar el virus, ya que pueden dar falsos positivos.

"A medida que la vacuna se ha ido extendiendo, estas secuencias han empezado a aparecer en muchos estudios de investigación y diagnóstico diferentes. Conocer estas secuencias y tener la capacidad de diferenciarlas de otros ARN en el análisis de futuros conjuntos de datos biomédicos es de gran utilidad", dijeron los científicos de Stanford en una entrevista por correo electrónico con Motherboard, que informó por primera vez sobre esto.

"Aunque cualquier persona interesada podría extraer los datos y filtrar estas secuencias más tarde, hay una economía de escala sustancial y un valor educativo en tener las secuencias disponibles lo antes posible y en no tener que adivinar de dónde han venido", dijeron.

Los científicos Andrew Fire y Massa Shoura dijeron a Motherboard que no se trataba simplemente de "ingeniería inversa" de una vacuna: "No hicimos ingeniería inversa de la vacuna. Colocamos la secuencia putativa de dos moléculas de ARN sintético que se han vuelto lo suficientemente frecuentes en el entorno general de la medicina y la biología humana en 2021".

No es la primera vez que se hace pública la secuencia de una vacuna de COVID-19. El 25 de diciembre del año pasado, Bert Hubert, fundador de PowerDNS, había utilizado la información disponible públicamente sobre la vacuna de BioNTech/Pfizer para averiguar su secuencia de ARNm.

FEW (Motherboard, The Guardian, The Independent)