El ciclo de 36 millones de años que impulsa la biodiversidad

El movimiento de las placas tectónicas de la Tierra desencadena indirectamente estallidos de biodiversidad en ciclos de 36 millones de años al forzar la subida y bajada del nivel del mar, según ha demostrado una investigación científica publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Las conclusiones del equipo de investigadores, que incluye geocientíficos de la Universidad de Sydney, se basan en "el descubrimiento de ciclos sorprendentemente similares en las variaciones del nivel del mar, los mecanismos internos de la Tierra y los registros fósiles marinos", dice un comunicado de la universidad australiana sobre la investigación.

Esos ciclos de cambio del nivel del mar han tenido un impacto significativo en la diversidad de las especies marinas durante al menos 250 millones de años.

A medida que el nivel del agua sube y baja, los distintos "hábitats" de las plataformas continentales y los mares poco profundos se expanden y contraen, creando oportunidades para que los organismos prosperen o mueran.

Aparición de nuevas formas de vida

En el trabajo los científicos demostraron estudiando el registro fósil que esos cambios desencadenan la aparición de nuevas formas de vida.

"Desde una perspectiva tectónica, el ciclo de 36 millones de años marca cambios entre una expansión más rápida y otra más lenta del fondo marino, lo que provocó profundos cambios cíclicos en las cuencas oceánicas y en la transferencia de agua a las profundidades de la Tierra", afirma Dietmar Müller, de la Escuela de Geociencias de la Universidad de Sydney y coautor del estudio, citado en el comunicado.

"Éstas, a su vez, provocaron variaciones en la inundación y desecación de los continentes, con periodos de vastos mares poco profundos que fomentaron la biodiversidad", afirma, y señala que "la investigación contradice las ideas previas sobre por qué las especies han cambiado a lo largo del tiempo".

Cambios en el nivel del mar moldean los ecosistemas

Según el científico, la formación geológica de Winton, del Cretácico, situada en el estado de Queensland, al noreste de Australia, es un "excelente ejemplo" de cómo los cambios en el nivel del mar han modelado los ecosistemas e influido en la biodiversidad de Australia.

A medida que el nivel del mar subía y bajaba, la inundación del continente creaba recovecos ecológicos que se expandían y contraían en mares poco profundos, proporcionando "hábitats" únicos para una gran variedad de especies.

FEW (Lusa, PNAS)