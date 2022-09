Científico suizo del ETH Zúrich dice que podríamos estar a punto de descubrir vida extraterrestre

El astrofísico suizo Sascha Quanz, del instituto tecnológico federal suizo ETH Zúrich, ha hecho una audaz predicción sobre el descubrimiento de vida extraterrestre, y su razonamiento parece bastante convincente. Según el científico, la humanidad podría descubrir pruebas de vida fuera de nuestro Sistema Solar en los próximos 25 años.

En una rueda de prensa celebrada el 2 de septiembre, el Dr. Quanz citó las nuevas tecnologías que se están desarrollando en el ETH de Zúrich, el instituto federal de tecnología de Suiza, las tecnologías existentes, como el telescopio espacial James Webb, y los progresos que la ciencia ya ha realizado en el descubrimiento de más de 5.000 exoplanetas –planetas alrededor de estrellas distintas de nuestro Sol– como razones para su optimismo, según informa Space.com.

"En 1995, mi colega Didier Queloz descubrió el primer planeta fuera de nuestro sistema solar", dijo Quanz. "Hoy se conocen más de 5.000 exoplanetas y los estamos descubriendo a diario", agregó.

El Dr. Quanz citó como ejemplo la publicación, el 1 de septiembre, de la primera imagen directa de un exoplaneta por el telescopio Webb, una imagen del exoplaneta gigante gaseoso HIP 65426.

"[El sistema HIP 65426] es un sistema muy especial. Es un planeta gigante gaseoso que orbita muy lejos de la estrella. [No obstante,] esto es lo que puede hacer Webb en términos de tomar imágenes de planetas. No podremos llegar a los planetas pequeños. Webb no es lo suficientemente potente como para hacerlo", agregó.

Esta imagen muestra el exoplaneta HIP 65426 b en diferentes bandas de luz infrarroja, visto desde el telescopio espacial James Webb.

Instrumento METIS del Extremely Large Telescope (ELT)

"Tenemos que investigar las atmósferas de estos planetas. Necesitamos un enfoque de observación que nos permita tomar fotografías de estos planetas", dijo el profesor suizo.

Ahí es donde entran en juego dos de los proyectos del astrofísico y sus colegas de la ETH de Zúrich: un gigantesco instrumento terrestre de imagen y espectroscopia en el infrarrojo medio (METIS) que se está desarrollando como complemento del Extremely Large Telescope (ELT) que se está construyendo en Chile.

"El objetivo principal del instrumento es tomar la primera imagen de un planeta terrestre, potencialmente similar a la Tierra, alrededor de una de las estrellas más cercanas", dijo Quanz. "Pero nuestra visión a largo plazo es hacerlo no solo para unas pocas estrellas, sino para docenas de ellas, e investigar las atmósferas de docenas de exoplanetas terrestres", añadió.

La misión Esa "LIFE" para detectar extraterrestres

No obstante, Quanz admite que ni siquiera el monstruoso telescopio con el METIS será suficiente para captar las señales de vida en un planeta fuera del sistema solar, ya que la interferencia de la atmósfera terrestre perturba en las mediciones de la composición química de las atmósferas extraterrestres. Por lo tanto, es probable que se necesite una nueva misión en el espacio.

Para esto, según el científico, es necesario un proyecto como el del Gran Interferómetro para Exoplanetas (LIFE) de ETH Zúrich, concebida en 2017, para la Agencia Espacial Europea (ESA) que se encuentra actualmente en la fase inicial de estudio. Todavía no se ha aprobado ni financiado, pero Quanz tiene algunas esperanzas puestas en la misión; LIFE podría buscar moléculas en las atmósferas que podrían haber sido producidas por organismos vivos.

"Tenemos que profundizar en el conocimiento de los componentes plausibles de la vida, las vías y las escalas de tiempo de las reacciones químicas y las condiciones externas para ayudarnos a priorizar las estrellas y los planetas objetivo", dijo Quantz. "Tenemos que verificar hasta qué punto los rastros de vida son verdaderos bioindicadores, porque tal vez haya otros procesos que podrían llevar a la creación de los gases en estas atmósferas".

Finalmente, Quanz dio a su búsqueda de vida fuera de nuestro sistema solar un plazo de 25 años, que según él no es "irreal".

"No hay garantía de éxito", dijo el investigador. "Pero vamos a aprender otras cosas por el camino", concluyó.

Editado por Felipe Espinosa Wang.