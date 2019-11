CIDH pide permiso a Nicaragua para evaluar situación de derechos humanos

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, solicitó este miércoles (20.11.2019) permiso a Nicaragua para que una comisión de alto nivel regrese a evaluar la situación en el país, enfrascado en una grave crisis desde 2018.

La CIDH "manifiesta la disposición de la Comisión para realizar una visita de observación a Nicaragua, al más breve plazo posible", señaló Abrao en una carta dirigida al canciller nicaragüense, Denis Moncada, publicada en Twitter. "Me permito solicitar a su gobierno la anuencia para una pronta visita al país", indicó.

El organismo pidió específicamente al gobierno de Daniel Ortega que autorice el retorno de la misión del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que se creó en junio de 2018 para monitorear la situación de derechos humanos en el país, en medio de las protestas antigubernamentales. En diciembre pasado, sin mayor explicación, el gobierno nicaragüense resolvió cancelar la permanencia de la comisión en el país.

Nicaragua fue sacudida el año pasado por manifestaciones que pedían la salida de Ortega, en el poder desde 2007, cuya represión ha dejado 328 muertos, cientos de encarcelados y 88.000 exiliados, según la CIDH.

La Unión Europea pidió la liberación de 13 nicaragüenses, presos por apoyar a personas que realizan una huelga de hambre en la iglesia San Miguel en la ciudad de Masaya.

"No tenemos oídos"

El Gobierno de Nicaragua informó más temprano, a través de la vicepresidenta, Rosario Murillo, que no tiene oídos para escuchar "palabras que alteren la paz", luego de haber recibido diversas demandas de la comunidad internacional para que restablezca los derechos humanos y cese el asedio policial. "No tenemos oídos para palabras que alteren la paz, o que sean reflejo de sentimientos innobles, impropios, no, no hay oídos", dijo.

La Unión Europea (UE) consideró este miércoles un "grave revés" para el proceso político en Nicaragua la detención de opositores que apoyaban a huelguistas de hambre en la ciudad de Masaya (sureste) y pidió su liberación, así como el fin del asedio policial a la iglesia en la que se reunían.

"La detención de más de 13 nicaragüenses el 14 y 15 de noviembre en conexión con su apoyo a las personas que hacían huelga de hambre reunidos en la iglesia de San Miguel en la ciudad de Masaya, así como el asedio a la iglesia por parte de fuerzas policiales representa una infracción contra los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses", señaló la UE en una declaración.

mg( afp, La Prensa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube