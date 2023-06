Ciclismo en vías de Colombia: una carrera a vida o muerte

El irrespeto por el espacio de peatones, ciclistas y motociclistas cuesta vidas. El ciclismo es el deporte que más medallas le lleva a Colombia, pero la vida de sus ciclistas no es siempre respetada en las vías.

En el trayecto de una competencia de triatlón el 5 de junio de 2023 en Hamburgo, una motocicleta con un fotógrafo de la televisión a bordo quiso adelantar a otros vehículos y chocó de frente con uno de los competidores cuando iba en bicicleta. El ciclista sobrevivió, el motociclista murió.

Al otro lado del Atlántico, en Colombia, un día antes, el domingo 4 de junio, morían el reconocido ciclista Germán Enrique Chaves y su padre durante un entrenamiento. Ambos fueron arrollados por un camión cuyo conductor habría sufrido un microsueño. Chaves, de 28 años, se preparaba para la edición número 73 de la Vuelta a Colombia.

Germán Enrique Chaves Torres, ciclista colombiano muerto en una vía del centro del país. Imagen: Federación colombiana de Ciclismo

Colombia es una potencia del ciclismo masculino y femenino. Según la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el país latinoamericano ocupa el quinto lugar en el mundo, precedido por Eslovenia, Bélgica, Francia e Italia. Si bien, Colombia lidera los triunfos del ciclismo en casi todas las disciplinas del ciclismo en las Américas, también la accidentalidad y la mortalidad son altas.

Además del pesado tráfico por vías estrechas y empinadas en los Andes colombianos, "la accidentalidad va de la mano con el alto número de ciclistas que tenemos en Colombia”, dice a DW el jurista Jorge Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, quien agrega que "esto obedece, sobre todo, a que la gente es imprudente en el manejo de vehículos en las vías”.

Cifras alarmantes

Las cifras de fallecimientos de ciclistas en Colombia son alarmantes. Durante los primeros cuatro meses del año 2023, han muerto 143 ciclistas en todo el territorio nacional, un 5 por ciento más que en el mismo periodo de tiempo en 2022, durante el cual fallecieron 136 "biciusuarios”, como se llama en Colombia a quienes usan la bicicleta como un medio de transporte o trabajo y no como deporte. Bogotá cuenta con unos 600 kilómetros de bicirutas, la red urbana más amplia de una ciudad en América Latina.

Según Lina María Huari, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, "en Colombia mueren cada día 22 personas por siniestros viales”, y advierte en el medio público City TV de Bogotá que "todos las muertes por accidentes en las vías son evitables”.

"En la bicicleta va una vida"

"Nosotros hacemos campañas en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, haciéndole ver la necesidad de los conductores del respeto que se debe tener no solo por los ciclistas sino también por los motociclistas y los peatones”, destaca el director de la Federación Colombiana de Ciclismo.

"Una de las campañas para incentivar el respeto mutuo en las carreteras, realizadas en conjunto con los Ministerio de Transporte y del Deporte se llamó ‘Dame 1.5 para vivir'”, recuerda el directivo. La campaña es un homenaje a Danna Méndez, una joven ciclista de 15 años que murió arrollada por un vehículo mientras entrenaba en el sur del país.

Tenacidad para ganar, perder y para resurgir

La ciclista Paula Ossa tuvo más suerte. Ella pudo cumplir su sueño de representar a Colombia en los Juegos Olímpicos. Después de sufrir un grave accidente, parecía que este sueño no se cumpliría nunca. Pero, en 2021, Paula compitió en el equipo de Colombia en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ella misma narra su gesta en el podcast de DW ¿Cómo lo lograste ?.

La recuperación del ciclista de élite Egan Bernal es también considerada "un milagro”. El 24 de enero de 2022, Bernal se estrelló contra un camión, no muy lejos de donde murió Germán Enrique Chaves. Lo que iba a ser la preparación para el Tour de France y el Giro d´Italia , terminó en meses de tortuosas terapias.

¿Cuestión de ética o realismo?

El evento en curso en Hamburgo donde murió el motociclista no fue interrumpido. Algunos creen que la carrera debió haber sido detenida. Esto ha generado un debate ético en Alemania. ¿Cuál es el límite? "No espero que nadie tenga que decidir lo imposible de decidir", dijo a la redacción de deportes de DW la especialista en ética deportiva Yvonne Thorhauer, profesora de la universidad privada "accadis Hochschule" de Bad Homburg, en defensa de los organizadores. "Me parece muy difícil trazar la línea. ¿En qué momento se detiene la carrera? ¿Cuando la vida de alguien corre peligro y va al hospital? ¿O solo cuando muere?", cuestiona.

"La vida está por encima de cualquier cosa. Lo que pasa es que los eventos, cuando se programan y desarrollan, no están exentos de algún inconveniente, también de uno fatal”, explica el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, quien narra a DW que "durante la Vuelta de la Juventud 2022 un ciclista tuvo un accidente y falleció después de la carrera. Pero el evento tuvo que continuar”, dice, agregando que "también se trata de los demás participantes”.

El ciclista internacional Rigoberto Uran, se dirige a quienes conducen autos y les pide en un video publicado en Twitter algo lógico: "Nosotros, los peatones y ciclistas somos los más vulnerables en las vías. Así que les pedimos un poquito de respeto”.

(ms)