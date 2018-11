Chipre: ¿conflictos eternos entre chipriotas turcos y griegos?

Mustafá Akıncı es el presidente de la República Turca de Chipre del Norte. Está convencido de que el problema de la división de la isla no lo pueden resolver los griegos y turcos chipriotas por sí solos. "Los turcochipriotas esperan la igualdad política y no están satisfechos con el estatus de minoría", explica.

En la actualidad, la propuesta de una "federación descentralizada" por parte del presidente grecochipriota, Nikos Anastasiadis, es uno de los temas más debatidos en la isla. Este también sugirió que los turcochipriotas deberían votar únicamente sobre los asuntos que los afectan directamente.

Sin consenso

Según el catedrático Hubert Faustmann, director de la Fundación Friedrich Ebert en Chipre, la propuesta de Anastasiadis de una "federación descentralizada" en su forma actual no cumpliría con las expectativas de la parte turca. "Anastasiadis dejó muy claro que no es partidario de que los turcochipriotas estén involucrados en todos los procesos de toma de decisiones, pero esa es la condición esencial de la parte turca, por lo que no creo que se llegue a un consenso", aseguró Faustmann.

En general, considera que ninguna de las declaraciones que ha realizado Anastasiadis últimamente sea una propuesta a tomar en serio. De hecho, ha aumentado la presión para que se reanuden las negociaciones para resolver el problema chipriota. Sin embargo, la situación actual hace que sea más difícil lograr dicho objetivo, según Faustmann.

Frontera en Chipre.

Situación actual inaceptable para los turcochipriotas

Altuğ Günal es profesor en la Universidad Ege en Izmir. Como muchos, también cree que la propuesta de Anastasiadis en su forma actual "no es atractiva". Además, Günal enfatiza que las expectativas de los chipriotas turcos y griegos son muy diferentes. "Parece que los turcos no deberían tener derecho a veto, una voz fuerte ni representantes efectivos en asuntos que afectan a todo el país o al estado federal. A cambio, tendrían más autonomía en su propia región. Por supuesto, hay que analizar todos los detalles, pero la situación actual es inaceptable para el lado turco", dice Günal.

El presidente grecochipriota, Nikos Anastasiadis.

Creciente competencia en el sector energético

Otro tema importante, además de la seguridad y el territorio, son las reservas de gas natural y petróleo frente a las costas de Chipre. La posibilidad de encontrar yacimientos energéticos aumentaría las expectativas para encontrar una solución rápida al tema de la división de la isla. Al mismo tiempo, las tensiones entre ambas partes van en aumento. El barco de perforación de la compañía estadounidense ExxonMobil coincidió exactamente con el período en el que la República Turca del Norte de Chipre celebraba su 35 aniversario, estatus solo reconocido por Turquía.

La semana pasada, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió: "No aceptaremos que hayan intentado robar los yacimientos naturales del Mediterráneo oriental, excluyendo a nuestro país y a la República Turca del Norte de Chipre. Según el derecho internacional, todo lo que procede de las aguas costeras pertenece al pueblo chipriota. Y no estamos hablando de la posterior distribución. A la hora de firmarse tratados, la República Turca del Norte de Chipre tiene que estar presente. Tienen que haber garantías. Solo así puede florecer la confianza mutua”, dijo el presidente Erdogan.

Hubert Faustmann, de la Fundación Friedrich Ebert, está convencido de que el problema que debe resolverse urgentemente es la creciente tensión entre ambas partes.

