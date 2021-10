China ya derrotó a EE. UU. en la carrera de la inteligencia artificial, según exjefe del Pentágono

China ha tomado una ventaja competitiva importante sobre Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial (IA), según dijo el antiguo jefe de software del Pentágono Nicolas Chaillan al periódico económico londinense Financial Times.

"No tenemos ninguna posibilidad de competir con China en 15 o 20 años", aseguró el experto, quien calificó la situación actual como "un hecho consumado" e incluso añadió que, en su opinión, la carrera entre China y Estados Unidos "ya ha terminado".

Entre otros aspectos abordados en la entrevista, Chaillan afirmó que China se dirige hacia el dominio mundial debido a sus avances en los campos de la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas y las capacidades cibernéticas.

Seguridad "Nivel de un jardín infantil"

Asimismo, en su primera entrevista a los medios tras haber dejado el cargo, Chaillan denunció que las capacidades de ciberdefensa de EE.UU. están al "nivel de un jardín infantil" en algunos departamentos gubernamentales.

El experto había recientemente renunciado al Pentágono en protesta por la lentitud del gobierno estadounidense en el cambio tecnológico, especialmente en el ámbito militar.

Aclaración en redes sociales

Luego de la publicación del medio británico, Chaillan precisó en sus redes sociales que EE. UU. no ha perdido aún la batalla de la inteligencia artificial, pero que esto sí ocurriá si es que el país norteamericano no reacciona a tiempo.

"Para aquellos que vieron este artículo, quiero aclarar una cosa. Nunca he dicho que hayamos perdido. Dije que tal como están las cosas y, si no despertamos ahora, no tenemos ninguna posibilidad de luchar contra China en 15 años. También dije que están liderando en IA y cibernética en estos momentos. No dentro de 10 años se menciona en los informes", aclaró Chaillan.

"Son hechos de sentido común. Estamos compitiendo con 1.500 millones de personas. O somos más inteligentes y ágiles o perdemos. Y punto", agregó.

¿Están EE. UU. y China en una carrera tecnológica?

En junio, el Senado estadounidense aprobó la Ley de Innovación y Competencia en ese país norteamericano para impulsar la producción de semiconductores, el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías.

La inyección de unos 250.000 millones de dólares (216.000 millones de euros), que se invertirán en los próximos cinco años, es considerado como un monto muy necesario y valioso en la carrera por la innovación tecnológica con China.

Tras la aprobación de la ley, el presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró: "Estamos en una competición para ganar el siglo XXI, y ya se ha dado el pistoletazo de partida".

El comité de asuntos exteriores de la Asamblea Popular Nacional de China dijo en un comunicado que el proyecto de ley "desprestigia el desarrollo de China" e "interfiere en los asuntos internos de China bajo la bandera de la innovación y la competencia".

JU (Reuters, AFP)