China urge a desescalada ante avance ucraniano en Rusia

Un portavoz del Ministerio de Exteriores chino pidió a todas las partes implicadas a seguir "tres principios" para no agravar la situación: se trata de "no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y no avivar el fuego" del enfrentamiento, dijo el portavoz.

"China continuará manteniendo la comunicación con la comunidad internacional y desempeñando un papel constructivo para promover una solución política al conflicto", agregó el portavoz.

Rusia combate por sexto día consecutivo a las fuerzas ucranianas que entraron el martes (6.08.2024) en la región de Kursk, lo que ha provocado el éxodo masivo de los rusos desde localidades fronterizas.

Según datos del domingo, al menos 84.000 personas abandonaron estos días las localidades próximas a la frontera con Ucrania en Kursk.

Rusia combate por sexto día consecutivo a las fuerzas ucranianas que entraron en la región de Kursk. Imagen: Ilya Pitalev/Sputnik/IMAGO

China se presenta como parte neutral en la guerra entre Rusia y Ucrania, y afirma que no está enviando ayuda letal a ninguno de los bandos, a diferencia de Estados Unidos y otras naciones occidentales.

Sin embargo, China es un aliado político y económico de Rusia, con quien dice mantener una relación comercial "normal", en las que ha intensificado sus intercambios en los dos últimos años.



Por su parte, los miembros de la OTAN acusan a Pekín de "facilitador decisivo" de la guerra, que nunca ha condenado. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, China ha asumido una posición ambigua, desde la cual ha pedido respeto para la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, y respeto para las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia.

rml (afp, efe)