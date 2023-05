China tiene su propio avión espacial secreto y acaba de regresar a la Tierra

La nave regresó con éxito a la Tierra la semana pasada, según informó en un comunicado la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC). El contratista principal del programa espacial chino lo calificó de "éxito total" y de "avance importante" en la exploración de la tecnología espacial reutilizable.

Esto proporcionará una "forma más práctica y rentable para el uso pacífico del espacio" en el futuro, añadió. No se dieron más detalles. El planeador espacial había sido lanzado por un cohete Long March 2F desde el puerto espacial de Jiuquan, en el desierto de Gobi, el 4 de agosto de 2022. Expertos extranjeros informaron de que había soltado un pequeño satélite que había estado operando muy cerca de la nave espacial.

La agencia de noticias estatal china Xinhua emitió un comunicado poco después de que el avión espacial aterrizara. La CASC compartió el comunicado de Xinhua a través de la plataforma de medios sociales china Weixin:

"La nave espacial reutilizable de prueba lanzada con éxito por nuestro país en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan regresó con éxito al lugar de aterrizaje programado el 8 de mayo después de volar en órbita durante 276 días. El éxito completo de esta prueba marca un importante avance en la investigación de mi país sobre la tecnología de naves espaciales reutilizables, que proporcionará una forma más conveniente y barata de ir y volver del uso pacífico del espacio en el futuro."

Hasta la fecha no se ha revelado dónde aterrizó la nave. Pero los expertos extranjeros creen, por la trayectoria y la actividad sobre el terreno, que el aterrizaje se produjo en la base militar de Lop Nor, en el oeste de China. Era la segunda prueba con la misteriosa nave espacial. Ya hubo un vuelo de cuatro días en 2020, del que se supo poco. De momento no hay imágenes del nuevo planeador espacial. Pero los expertos sospechan que podría ser similar en tamaño y diseño al Boeing X-37B estadounidense.

FEW (dpa, CASC)