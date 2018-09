China responde a Trump por acusación de influir en elecciones

En plena escalada de tensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el presidente Trump criticó ayer 18 de septiembre al gigante asiático por diseñar aranceles que afecten a los productos ligados a quienes votaron masivamente por el candidato republicano. Esto porque los aranceles chinos gravan la carne de cerdo y de pollo, la soja, sorgo y lácteos estadounidenses, cuyos centros de producción se concentran en los Estados del centro y Medio Oeste del país, que son tradicionalmente republicanos.

"China afirmó de manera abierta que está tratando activamente de impactar y cambiar nuestra elección atacando a nuestros granjeros, rancheros y trabajadores industriales por su lealtad hacia mi", escribió Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Como respuesta, Pekín señaló que no interfiere en los asuntos internos de otros países. "Cualquiera que tenga algún conocimiento de diplomacia sabrá que nosotros no interferiremos en los asuntos nacionales de otros países", aseveró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, que también señaló que al igual que Pekín no quiere que otros países interfieran en sus asuntos nacionales, tampoco lo hace con los de otros.

Las palabras de Trump se hicieron públicas minutos antes que Pekín anunciara aranceles a productos estadounidenses por un valor de 60.000 millones de dólares, en represalia a los gravámenes del 10 por ciento que Washington aplicará a importaciones chinas por 200.000 millones de dólares a partir del 24 de septiembre.

Prensa china califica de irracionales aranceles de EE.UU.

Otro eco del aumento arancelario impuesto a China por parte de Trump se produjo en la prensa china. Los medios oficialistas señaló que es "irracional" la decisión estadounidense de imponer una nueva tanda de aranceles a productos chinos, y aseguró que el país asiático "no sucumbirá a la presión" y que "saldrá reforzado" de la disputa comercial.

"China no teme estas medidas extremas e irracionales de Estados Unidos. Es más, usará la oportunidad para reemplazar sus importaciones y acelerar el desarrollo de productos de alta tecnología", señala un artículo de opinión del periódico oficial Diario del Pueblo. Algo que se replica en el mismo tono en otros medios del país asiático.

MN (efe, dpa)

