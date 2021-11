China rebaja relación diplomática con Lituania por disputa sobre Taiwán

China rebajó oficialmente sus relaciones diplomáticas con Lituania a nivel de "encargado de negocios", en protesta por la apertura de una embajada taiwanesa en Vilna. Así lo anunció el ministerio chino de Relaciones Exteriores.



"El gobierno chino tuvo que rebajar las relaciones diplomáticas entre los dos países [...] para salvaguardar su soberanía y las normas básicas de las relaciones internacionales", señaló el ministerio en un comunicado. "El gobierno lituano debe cargar con las consecuencias derivadas de esto", agregó el gobierno chino, según el cual, la actuación de Vilna "sentó un mal precedente en la arena internacional".



Lituania usó el término "oficina de Taiwán" para referirse a la nueva sede, en un distanciamiento diplomático de la campaña de presión de Pekín, que busca mantener a Taiwán aislada del escenario mundial.



En su comunicado, el Ejecutivo chino indicó que Lituania "abandonó el compromiso político asumido al establecer relaciones diplomáticas" con China, en referencia a la "política de una sola China", en la que los países reconocen oficialmente al gobierno chino, no a Taiwán. En respuesta, el gobierno lituano dijo que "lamenta" la decisión china. "Lituania reafirma su adhesión a la política de 'una sola China', pero al mismo tiempo tiene el derecho de ampliar su cooperación con Taiwán, incluyendo la apertura de misiones no diplomáticas", dijo el ministerio lituano de Exteriores en su comunicado de respuesta.



China rechaza cualquier uso oficial de la palabra "Taiwán", al considerar que le da legitimidad internacional a la isla, que goza de un gobierno democrático y que Pekín considera como parte de su territorio. En cambio, acepta que se use "Taipéi", el nombre de la capital de la isla.

mn (afp, efe)