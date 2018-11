China pide a líderes mundiales que luchen contra proteccionismo

El presidente chino, Xi Jinping, pidió hoy (05.11.2018) a los lideres mundiales que luchen conjuntamente contra la ola de proteccionismo que recorre el mundo y aseguró que los pasos del gigante asiático hacia una mayor apertura económica son "imparables".

"El sistema multilateral debe ser defendido", reivindicó Xi durante la inauguración de la primera Expo Internacional de Importación de China que se celebra en Shanghái, donde insistió en la necesidad de profundizar la cooperación a través de organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Abrir el mercado chino

Xi dijo que China "intensificará" los esfuerzos para estimular las importaciones, reducir los aranceles, facilitar los procedimientos de despacho de aduanas e implementar severas sanciones por las infracciones de propiedad intelectual. "Es nuestro sincero compromiso abrir el mercado chino", dijo Xi en un discurso que abrió el evento en Shanghái.

Añadió que China se esforzará por "fomentar un entorno empresarial de clase mundial" y que las puertas de China se abrirán "cada vez más". Pero también rechazó la presión extranjera en comentarios claramente dirigidos a Donald Trump, quien inició una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

"No deberían solo señalar con el dedo a otros para pasar por alto sus propios problemas", dijo Xi, denunciando el "proteccionismo", el "aislacionismo" y la confrontación. "No deberían sostener una linterna en la mano, resaltando únicamente las debilidades de los demás y no las suyas".

La expo, en la que este año participan 3.000 empresas de más de 130 países, se convertirá en una cita anual, según anunció Xi, que quiere reforzar la imagen de China como país abierto al mundo.

FEW (EFE, AFP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |