China ordena confinamiento en Zhengzhou tras violentas protestas

Las autoridades de la localidad china de Zhengzhou, sede de la mayor fábrica de teléfonos iPhone del mundo, ordenaron confinar varios distritos de esta ciudad en medio de un brote de Covid-19 que ha desencadenado pánico y violentas protestas, informó el gobierno local la noche del miércoles (23.11.2022).

Los residentes del centro de Zhengzhou no deben dejar sus casas "salvo que sea necesario", indicó el gobierno. Además, no pueden salir de la zona si no presentan un test negativo de covid y obtienen permiso de las autoridades.

China había impuesto a inicios de noviembre un confinamiento a unas 600.000 personas en la zona que rodea la fábrica de IPhone, después de que decenas de trabajadores huyeran por un brote de coronavirus en la planta y el temor a las restricciones.

China informó el miércoles del mayor número de casos diarios de Covid-19 desde que comenzó la pandemia hace casi tres años, según datos oficiales.

Excluyendo los casos importados, el número de nuevos casos locales fue de 31.444 el 23 de noviembre, de los cuales 3.927 eran sintomáticos y 27.517 asintomáticos, dijeron las autoridades sanitarias el jueves.

Esta cifra superó el récord anterior, establecido el 13 de abril, cuando el 13 de abril, cuando los casos locales alcanzaron los 29.317.

Hubo una muerte, frente a ninguna del día anterior, lo que eleva el número de víctimas a 5.232. Hasta el 23 de noviembre, China continental había confirmado 297.516 casos de Covid-19 con síntomas.

gs (afp, reuters)