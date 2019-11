China: “No queremos guerra comercial, pero no tenemos miedo”

En el marco del Foro Nueva Economía organizado por Bloomberg LP en Beijing, el presidente de China, Xi Jinping, se refirió este viernes (22.11.2019) a la guerra comercial con Estados Unidos, señalando que su país ha trabajado arduamente para alcanzar un acuerdo con la potencia norteamericana, pero que no tiene miedo a enfrentarse arancelariamente con el país presidido por Donald Trump.

"Si es necesario responderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial”, afirmó Xi a exresponsables estadounidenses y otros embajadores extranjeros. "Queremos trabajar para un acuerdo inicial sobre la base de mutuo respeto e igualdad”, agregó el mandatario chino en el Gran Salón del Pueblo.

Economistas han advertido que una prolongada confrontación entre las principales potencias comerciales aumenta los riesgos para todo el mundo, porque eleva la incertidumbre, limita las inversiones, pone el peligro las cadenas de suministros y, tarde o temprano, repercutirá en las demás países, perjudicando el crecimiento económico a nivel global.

"Nosotros no empezamos la guerra comercial”

Xi formuló estas declaraciones dos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump se quejara de que China no estaba haciendo suficientes concesiones para llegar a un acuerdo comercial. "Como siempre dijimos, no queremos empezar la guerra comercial, pero no tenemos miedo”, insistió el mandatario chino.

"Nosotros no empezamos esta guerra comercial y no es algo que nosotros queramos”, redundó Xi. El 11 de octubre, Trump anunció un acuerdo de "fase uno” que resuelve importantes reclamos de Estados Unidos sobre las prácticas comerciales y monetarias chinas. Pero más de un mes después, las dos partes no parecen estar más cerca de finalizar el texto para acuerdo alguno.

DZC (EFE, Reuters)

