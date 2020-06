China "no desea" más enfrentamientos con India en la frontera

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, aseguró este miércoles (17.06.2020) que su país "no desea” más enfrentamientos con India, después del incidente militar más grave en décadas protagonizado por tropas de ambos países, potencias nucleares con más de mil millones de habitantes, el pasado lunes en la frontera del Himalaya.

"En lo que respecta a China, no queremos ver más enfrentamientos" con India, declaró el vocero, quien aseguró que ambas partes "coinciden en resolver este asunto por medio del diálogo y harán esfuerzos para distender la situación y salvaguardar la paz y la tranquilidad”. Los dos países se han culpado mutuamente por el incidente, que dejó al menos 20 soldados indios muertos. Hasta ahora, China no ha confirmado si hubo bajas en sus filas, aunque India aseguró que "ambas partes” sufrieron pérdidas humanas.

El portavoz insistió en que las tropas indias habían cruzado ilegalmente la frontera y atacaron el lado chino. Esto habría derivado en una "confrontación física seria entre ambos lados que causaron muertos y heridos”, aunque no entró en detalles. Añadió que es importante que India "contenga rigurosamente las tropas del frente, no crucen ilegalmente la frontera y no adopten acciones unilaterales que compliquen la situación fronteriza".

Narendra Modi.

"No será en vano"

Nueva Delhi y Pekín habían tenido ya una escaramuza hace un mes y mantienen varios conflictos territoriales en sus casi 4.000 kilómetros de frontera, con momentos de tensión en el pasado, uno de los más graves recientemente en 2017 en la zona de Doklam. En estos momentos, la situación en la frontera es "tranquila y está bajo control”, aseguró el portavoz chino.

Diversas autoridades indias han llamado al primer ministro, Narendra Modi, a responder al menos con sanciones económicas a lo ocurrido. La muerte de 20 soldados, 17 de ellos heridos en los enfrentamientos que no sobrevivieron a las bajas temperaturas de la región, ha causado hondo impacto en el país. Modi, por medio de un discurso televisado, dijo en horas de la tarde que la muerte de los militares "no será en vano".

"Quiero asegurarle al país que el sacrificio de nuestros soldados no será en vano. Para nosotros, la unidad e integridad del país es lo más importante. India quiere la paz, pero es capaz de responder si es provocada", sostuvo. Modi llamó a todos los partidos del espectro político a una reunión este viernes para analizar el tema.

DZC (EFE, AFP, AP, Reuters)

Estos nueve países tienen la bomba atómica Rusia, el del arsenal más grande El arsenal nuclear más grande del planeta está en manos de Rusia, que no se conforma con sus 8.500 cabezas nucleares, sino que desde hace algún tiempo trabaja para modernizar tanto sus armas como sus sistemas de lanzamiento. Se estima que un cuarto de ellas están listas para ser utilizadas. La primera prueba atómica la realizaron los soviéticos en 1949.

Estos nueve países tienen la bomba atómica EE.UU., país pionero El primer país que probó la bomba fue Estados Unidos, que además es el único que la ha usado en un conflicto bélico: En 1945 lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, dos artefactos que causaron una destrucción nunca antes vista y apuraron la rendición del imperio. Estimaciones serias afirman que EE.UU. posee unas 7.700 cabezas nucleares. En la foto, un ensayo en el atolón de Bikini, en 1946.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Francia, siempre lista La mayoría de las 300 bombas atómicas que posee el arsenal nuclear de Francia están en submarinos, mientras que una cifra menor está a disposición para ser lanzada desde aviones. El ejército galo es el único que tiene la totalidad de su arsenal listo para ser utilizado. En la imagen, un test llevado a cabo por los franceses en el atolón de Mururoa, en la Polinesia.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Reino Unido, confiado en su fuerza submarina El tercer miembro de la OTAN que posee bombas atómicas es Reino Unido. Con un arsenal estimado en 215 ojivas, es el tercero que se sumó al club de los países poseedores de la bomba gracias al ensayo realizado en 1952. La mayoría de su capacidad nuclear está desplegada en submarinos y se estima que de todo su arsenal, 120 ojivas están listas para ser utilizadas. En la foto, un test de 1957.

Estos nueve países tienen la bomba atómica China es la cuarta potencia Con un poder nuclear estimado en 250 ojivas, China fue la cuarta potencia mundial en sumarse al club y la tercera en cuanto a número de armas nucleares. Desde que en 1964 realizó su primer ensayo, el país más poblado del planeta ha mantenido de forma estable el número de su arsenal, que puede ser utilizado tanto desde el aire como también el mar y posiciones en tierra.

Estos nueve países tienen la bomba atómica India, con los ojos en Pakistán El 18 de mayo de 1974 India realizó "Smiling Buddha", la primera prueba nuclear de su historia. Desde entonces no ha detenido sus planes, y permanentemente aumenta el tamaño de su arsenal y la capacidad operativa. Se estima que tiene hasta 110 ojivas, aunque ninguna de ellas estaría lista para ser utilizada. Su permanente conflicto con Pakistán es la excusa india para justificar su arsenal.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Pakistán, con los ojos en India Cuando en 1998 India realizó su primer test termonuclear, Pakistán decidió que había llegado la hora de tener su propio arsenal atómico. Sus planes al respecto son extremadamente secretos, pero expertos estiman que ha incrementado su capacidad hasta sumar 140 ojivas, ninguna de las cuales estaría lista para ser lanzada.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Israel, la eterna sospecha Israel es el único país del club atómico que nunca ha confirmado poseer la bomba atómica, aunque tampoco ha negado esa información. Los expertos consideran que tiene hasta 200 ojivas nucleares (el número más probable es 80), y se especula sobre la posibilidad de que en 1979 hubiera realizado un test ultrasecreto, el que es conocido como "Incidente Vela".

Estos nueve países tienen la bomba atómica Corea del Norte, el novato En 2006 Corea del Norte realizó su primer ensayo nuclear, asegurando que formaba parte de un plan militar para protegerse de un eventual ataque de Estados Unidos. Desde entonces ha realizado numerosas pruebas que le significaron el aislamiento internacional y una serie de sanciones. Su arsenal estaría compuesto, cuando mucho, por 60 cabezas nucleares. Autor: Diego Zúñiga



