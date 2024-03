China invoca a las "nuevas fuerzas productivas"

Desde hace semanas, los medios de comunicación chinos -controlados por el Estado- informan sobre la última idea de Xi Jinping para impulsar la economía del país. Al activar las "nuevas fuerzas productivas", el jefe del Estado y líder del partido quiere acelerar el ritmo en la carrera por las tecnologías del futuro y ser cada vez más independiente del resto del mundo.

El concepto de fuerzas productivas recuerda la teoría económica marxista del siglo XIX, que se refiere a los recursos naturales, la mano de obra, los medios de producción y los conocimientos técnicos de una economía.

"En los últimos tiempos, la dirección política de China ha hablado a menudo de 'nuevas fuerzas productivas' que deben desarrollarse para permitir un fuerte crecimiento económico en el futuro", afirma el periódico del partido comunista China Daily, describiendo la nueva orientación de Xi Jinping, que dirige el país desde hace once años.

Hay mucho margen para la interpretación, afirma Volkmar Baur, economista jefe para China de la gestora de fondos Union Investment, en entrevista con DW.

Nuevo eslogan da espacio para la especulación

"Todavía no hay mucho en el eslogan. Pero eso no es inusual en China. Estos eslóganes siempre proporcionan primero una dirección aproximada y luego se llenan de sentido lenta y gradualmente", explica el experto en China. Incluso con el lema Prosperidad Común de Xi Jinping, todavía no sabemos "mucho sobre lo que significa realmente". Lo mismo habría ocurrido al principio con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, dice Baur. Sólo con el paso de los años se fue aclarando el concepto de esta Nueva Ruta de la Seda.

El término Nuevas Fuerzas Productivas se utilizó por primera vez en otoño de 2023, durante una visita de Xi Jinping a la provincia de Heilongjiang. "Hasta ahora, todo lo que sabemos es que será un eslogan importante en el futuro, que oiremos más a menudo", dice Baur.

Aumentar la productividad con innovaciones tecnológicas

"En comparación con los medios de producción tradicionales, impulsados por elementos como la mano de obra, la tierra y el capital, estas 'nuevas fuerzas productivas' se refieren a aquellos elementos que están conformados principalmente por innovaciones tecnológicas y nuevos elementos como los datos", explica el China Daily.

Según el periódico del partido, los planificadores económicos de China creen que "la atención de China a las nuevas fuerzas productivas puede acelerar el desarrollo de industrias orientadas al futuro y tecnologías clave, promoviendo así el desarrollo industrial moderno y haciendo avanzar a la segunda economía del mundo en la cadena de valor global".

En su opinión, se trata simplemente de aumentar la productividad, subraya Volkmar Baur. Pero, "por desgracia, sin embargo, hay que decir que muchas de las cosas que China ha hecho recientemente no favorecen el aumento de la productividad. El Estado interfiere cada vez más en la investigación y los negocios, lo que tiende a limitar la innovación", critica.

Además, a las empresas se les dice cada vez con más detalle dónde y en qué deben invertir. "Y eso tiende a reducir la productividad. Sin duda será interesante ver cómo se resuelve esta discrepancia", insiste el macroanalista de Union Investment.

¿Poco nuevo?

A la pregunta de DW de si China se está alejando de anteriores programas de política económica como la iniciativa Made in China 2025 (MiC 2025), con su giro hacia las "Nuevas Fuerzas Productivas", Jacob Gunter, del grupo de reflexión sobre China MERICS, de Berlín, tiene una respuesta clara: "El término 'Made in China 2025' asusta a los extranjeros, así que los chinos ya no lo utilizan. Pero eso no significa que hayan renunciado a este plan".

La tecnología es una "obsesión de Xi Jinping", afirma Gunter. "Es una prioridad clara para él. Y las diez tecnologías enumeradas en 'Made in China 2025' siguen siendo áreas en las que se centra el capital y los recursos, así como la investigación y el desarrollo".

(gg/rml)